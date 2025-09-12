Megghi Galo smascherata? Il mistero con Calafiori diventa scandalo: l’ex corteggiatrice al centro di sospetti pesanti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo è finita sotto accusa dopo il rumor sulla relazione tra lei e Riccardo Calafiori. Il flirt non convince nessuno e il web ha subito messo l’influencer spalle al muro accusandola di essersi inventata tutto. Ma partiamo dall’inizio. La ragazza ha esordito nel dating show di Maria De Filippi durante la stagione 2015/2016 mentre corteggiava il tronista Lucas Peracchi. Subito è entrata nel cuore dei fan, anche se il percorso di UeD non è finito nel migliore dei modi.

Sara Gaudenzi chi è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ Il legame con Gianmarco Steri

Una volta fuori dal programma di Canale 5, si è fidanzata con Alessandro Piscopo, manager con il quale ha portato avanti una lunga relazione e non solo, quelli che si sono susseguiti sono stati per lei anni molto difficili: ha interrotto alcune gravidanze e ha affrontato la malattia di sua madre, parlandone apertamente ai fan sui social. Nonostante la storia d’amore con Piscopo sembrava procedere a gonfie vele con tanto di proposta di matrimonio, è poi arrivata la doccia gelata: Megghi Galo ha annunciato l’anno scorso la fine della loro relazione.

Sfuriata a Uomini e Donne: il nuovo cavaliere Mario scatena tutto/ Miriana sbotta in studio

Megghi Galo e Calafiori fidanzati? Deianira Marzano svela tutto

Nel corso del tempo Megghi Galo non ha mai voluto parlare troppo di sè, specialmente in seguito alla rottura con l’ex fidanzato. Ma ecco che in questi giorni è spuntata un’indiscrezione che l’ha riportata al centro del gossip: l’influencer starebbe frequentando il calciatore Calafiori. A dirlo sono alcune paparazzate che hanno fatto subito il giro del web finendo dappertutto online. Ma dove sta il problema? Alcuni utenti sui social hanno creato una grossa polemica e hanno scritto a Deianira Marzano convinti che si tratti solo di una strategia per far tornare a parlare di sè.

Agnese De Pasquale chiude con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne?/ Lui ha una preferenza per...

“Per la questione Calafiori“, dice la Marzano, “fonti vicine mi hanno detto che Megghi ha organizzato la paparazzata“. Deianira è convinta che il flirt con il calciatore sia cucito a puntino dato che secondo lei, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non saprebbe più cosa inventarsi per tornare a far parlare di sè.