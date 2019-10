Megghi Galo: “Taylor Mega e Giorgia Caldarulo finte”/ Nuovo triangolo a Pomeriggio 5

Dopo Erica Piamonte che è tornata a parlare di Taylor Mega rivelando di aver avuto nuovi contatti con lei, tra l’influencer e la fidanzata Giorgia Caldarulo spunta un altro terzo incomodo. Anche stavolta si tratta di una ragazza che, tuttavia, non ha trascorsi sentimentali nè con Taylor Mega nè con Giorgia Caldarulo. Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Megghi Galo che, con quest’ultima, però, ha avuto un grande rapporto d’amicizia, oggi finito al punto che Megghi si è scagliata pubblicamente contro Giorgia definendo la sua storia con Taylor Mega “finta come i soldi del monopoli”. Un’accusa precisa e pesante quella di Megghi Galo che è pronta a raccontare tutto quello che sa sulla storia più chiacchierata del momento nel salotto di Pomeriggio 5.

MEGGHI GALO CONTRO TAYLOR MEGA E GIORGIA CALDARULO: “FINTE”

Con una Instagram Story, Megghi Galo ha puntato il dito contro Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, protagoniste assolute del gossip degli ultimi giorni. “Cosa penso della storia tra Giorgia e Taylor? Sinceramente non volevo esprimervi, perché Giorgia è una persona che volevo rimuovere dalla mia vita, mentre Taylor non la conosco e non posso giudicare. Giorgia la conosco bene e si venderebbe anche la mamma! Quanto può essere vera la loro storia? Come i soldi del Monopoly!”, ha detto la Galo. Le parole dell’ex corteggiatrice non sono passae inosservate e, in breve tempo, sono state riprese da diversi siti di gossip e dalla redazione di Pomeriggio 5 che, dopo aver raccolto le dichiarazioni di Taylor e Giorgia, è pronta a dare voce anche a Megghi Galo. Quali nuovi retroscena, dunque, verranno svelat nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5?

© RIPRODUZIONE RISERVATA