“Meghan ha tradito Harry con la guardia del corpo”/ Scoop InTouch: pronto divorzio?

Meghan Markle ha tradito il principe Harry? E’ questo il clamoroso gossip che sta circolando nelle ultime ore, e che è stato riportato in particolare dal settimanale InTouch. Secondo lo stesso, la duchessa di Sussex avrebbe tradito il marito con la sua guardia del corpo: un fatto a cui sarebbe venuto a conoscenza lo stesso figlio di Carlo e Lady D, e che lo avrebbe fatto andare su tutte le furie.

Ovviamente non vi è certezza in merito a queste indiscrezioni riportate fra gli altri dal quotidiano IlGiornale, ma si tratta degli ennesimi rumors che spingono verso una rottura fra Meghan Markle e il Principe Harry, e chi mastica un po’ di gossip sa benissimo che spesso e volentieri, quando una coppia viene data in crisi, il più delle volte corrisponde al vero. Stando a quanto ricostruito da InTouch, Harry si sarebbe accorto del tradimento dopo aver visto la moglie Meghan conversare con una delle loro guardie del corpo, Chris Sanchez: l’ex attrice si sarebbe dimenticata di andare a prendere il loro figlio Archie a scuola, di conseguenza Harry avrebbe scoperto appunto la moglie in altre faccende indaffarate.

MEGHAN MARKLE HA TRADITO HARRY? LA FUORIOSA DISCUSSIONE A SCUOLA

A quel punto sarebbe scoppiata una forte discussione, continuata anche di fronte ad alcuni testimoni presenti nella scuola di Archie: “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan isterica, che voleva divorziare da lei”, ha raccontato un insider, come si legge su IlGiornale.

In ogni caso, non è ben chiaro come i due fatti, la dimenticanza del bimbo, e il presunto tradimento, siano collegati, fatto sta che Chris Sanchez viene definito come una guardia del corpo esperta, avendo lavorato in passato perfino per Barack Obama e George W. Bush, due ex presidenti degli Stati Uniti. In attesa di capire cosa vi sia di vero in questa vicenda, già qualcuno fa notare che un eventuale divorzio fra Harry e Meghan Markle sarebbero alquanto deleterio per la coppia, con i ricchi contratti milionari firmati che andrebbero in fumo.

