Meghan Markle a Sanremo 2024?/ “Amadeus ci sta provando” l’indiscrezione

Amadeus chiamerà Meghan Markle come ospite a Sanremo 2024? Lo scoop

Amadeus ha cominciato già a muoversi per formare il cast di cantanti e ospiti per Sanremo 2024. Per il conduttore questo sarà l’ultimo anno nella kermesse canora: “Questo sarà il mio ultimo Festival per adesso, anche perché cinque di fila devo dire che sono parecchi. Ho eguagliato Mike e Pippo e questo per me è un grandissimo onore” ha affermato.

Fiorello, frecciata a Morgan e Sgarbi/ L'intervento in difesa di Amadeus a Sanremo

E ancora: “Poi in futuro potrei anche rifarlo, ma adesso è meglio che mi stoppi. La scelta dei big? Per il mio primo Festival non è che ci fosse una grande fila. Poi gli artisti meno conosciuti venivano accoppiati con altri più famosi. Il vero cambiamento è arrivato dopo i Maneskin“. Secondo il portale di Dagospia, però, Amadeus come ospite internazionale avrebbe in mente Meghan Markle: “Lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo. Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet, ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando“.

Amadeus pungente su Instagram, frecciatina a Vittorio Sgarbi e Morgan?/ Dopo le polemiche su Sanremo…

Amadeus e la replica a Morgan e Sgarbi su Sanremo: “Gli idioti…”

Amadeus è stato protagonista, nelle ultime ore, di un piccolo screzio con Morgan e Sgarbi a seguito di alcune loro dichiarazioni. L’artista e il critico d’arte hanno accusato pubblicamente il conduttore di essere inadatto a svolgere il ruolo di direttore artistico di Sanremo.

Il conduttore non ha lasciato correre ed è passato al contrattacco con una frecciata ben assestata ai due: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Amadeus ha poi aggiunto: “Più volte ho constatato che è proprio così”. In difesa del direttore artistico, è intervenuto anche Fiorello con un video esilarante.

Sgarbi e Morgan contro Amadeus a Sanremo/ "Sfrattiamolo che lì ha messo le tende"

© RIPRODUZIONE RISERVATA