Meghan Markle, “allontanata da William e Kate”/ Harry “Razzisti? No, ma pregiudizi…”

Meghan Markle e le tensioni con William e Kate

Nel suo nuovo libro “Spare” il principe Harry non ha risparmiato nei confronti del fratello William e della cognata Kate che non hanno mai visto di buon occhio la sua relazione con Meghan Markle. Ma anche nell’intervista alla CBS il secondogenito di Carlo e Diana si è lasciato andare a retroscena velenosi. Ad esempio, ha raccontato di quando nel 2016 ha presentato per la prima volta, e in modo ufficiale, Meghan Markle alla sua famiglia. Se suo padre l’ha accolta in maniera simpatica, William e altri membri della famiglia reale invece sono stati scettici e qualcuno ha anzi mostrato un po’ di disagio. In particolare, William e Kate hanno creato una «barriera» all’ingresso della fidanzata in famiglia. «Avevo riposto tante speranze nel fatto che potevamo stare bene insieme io, William e Kate e chiunque altro fosse stato al mio fianco. Pensavo che io e William ci saremmo avvicinati di più e avremmo potuto fare cose insieme. L’avevo fatto per tanto tempo come terzo incomodo, a volte era stato divertente, ma anche imbarazzante». Ma le cose sono andate diversamente. «Non credo che si aspettassero di vedermi in una relazione con qualcuno come Meghan che aveva una carriera così di successo».

Così prima che Meghan Markle potesse farsi conoscere, la stampa britannica le è saltata addosso perché era americana, donna divorziata, attrice e di colore. «Quelli erano solo quattro dei tipici stereotipi… diventati una frenesia alimentare per la stampa britannica». Purtroppo tutti questi stereotipi sono stati fonte di sfiducia anche all’interno della sua famiglia. «Il fatto che questa cosa fosse nella mia mente insieme al fatto che William e mia cognata si comportavano in un certo modo, ha fatto sì che fosse difficile che l’accogliessero nella famiglia. Un’attrice americana, divorziata, birazziale». La prima considerazione fatta riguardava proprio il suo cambiamento da quando frequentava Meghan. «Si, sono cambiato», ha ammesso Harry, ma ha anche aggiunto: «Sono davvero contento di essere cambiato». Infatti, il principe Harry ha rivelato che, da quando incontrato Meghan Markle, ha smesso di ubriacarsi, drogarsi e frequentare nightclub.

Quando la relazione tra Harry e Meghan Markle si è evoluta, il principe rilasciò una dichiarazione condannando i tabloid britannici per aver usato considerazioni «razziali» sulla fidanzata. Il padre Carlo e il fratello William però presero male la notizia, anziché difenderli, perché avevano interesse a tenere i giornalisti «buoni» per non alimentare ulteriori scandali. Dunque, gli rimproverarono di essere intervenuto senza averli interpellati in anticipo per conoscere il loro parere. «Si sentivano come se li facesse sentire cattivi», la spiegazione che si è dato il principe Harry e poi ha aggiunto alla CBS: «Si sentivano come se non avessero alcuna possibilità o non fossero in grado di farlo per i loro partner». Ma il principe Harry ha negato di aver mai definito «razzista» la famiglia reale britannica.

Il principe Harry, comunque, è ancora stupito da quello che è successo, non immaginava infatti che la stampa britannica fosse bigotta. Harry e Meghan si sono sposati a maggio del 2018 e hanno ricevuto i titoli di Duca e Duchessa del Sussex. Un passo importante per Harry, che però ha segnato un peggioramento nei rapporti con William, la cui sfiducia nei confronti di Meghan sarebbe peggiorata proprio con il loro matrimonio. Infine, ha confermato di aver cercato di incontrare William e Kate per chiarimenti, precisando che l’incontro non è andato molto bene.











