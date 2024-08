Ne aveva già parlato in passato Meghan Markle, ma il tema le è talmente caro (e doloroso) che è stato inevitabile mandare un messaggio a tutti durante il giorno del suo 43esimo compleanno. Un argomento delicato e spesso ancora schiacciato dai tabù quello del suicidio, che interessa da vicino la duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry. I due, come risaputo, si sono allontanati diverso tempo fa dalla famiglia reale e vivono oggi negli USA, di certo non felici e spensierati dopo le liti continue con la Royal Family.

Harry e Meghan tornano in Inghilterra?/ Evento in programma a maggio, ma lei "è molto ansiosa": il retroscena

Meghan Markle ha voluto rilasciare un’intervista al famoso programma CBS Sunday Morning, al quale ha confessato di aver subito tanto bullismo in gravidanza, specialmente sui social dove gli haters si sfogano quotidianamente. In quel periodo, l’attrice aveva pensato al suicidio, schiacciata dalle continue ingiurie di chi la criticava con parole pesantissime in quel momento così delicato della sua vita. Già nel 2021 aveva parlato di aver avuto un problema di salute mentale, in cui purtroppo le era sfiorato il pensiero di farla finita per via della risonanza mediatica spesso impietosa.

Harry e Meghan Markle nella ‘bufera’ dopo la creazione del sito Sussex.com/ Polemica per il titolo Royal

Meghan Markle: “Nessuno deve sentirsi come mi sono sentita io”

Meghan Markle ha raccontato a cuore aperto della difficile gravidanza del figlio Archie, primogenito della coppia. Durante quei momenti, la duchessa è stata vittima di bullismo e i suoi pensieri erano decisamente cupi: “Ho pensato al suicidio. Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse come mi sono sentita io.”. La scelta di raccontare tutto è data dal poter raggiungere più persone possibili, senza farle sentire sole in momenti così difficili, sfruttando il suo enorme potere mediatico. Dopo quell’esperienza, Meghan e Harry hanno deciso di attivarsi concretamente fondando The Parents Network, un progetto che si basa su una vera e propria rete di comunicazione e che coinvolge tutti quei genitori mediaticamente esposti che hanno bisogno di aiuto per far fronte alle critiche.

Royal family, Harry e Meghan: fine della lovestory?/ "La passione sta svanendo e..."

Non solo, il programma riguarda anche quelle madri che a causa della depressione e delle difficoltà di salute mentale hanno perso un figlio. Nell’intervista a CBS Sunday Morning, Meghan Markle ha raccontato di quanto il cyberbullismo sia un tema sempre più concreto e pericoloso, in un’era in cui ogni individuo può diventarne potenzialmente vittima: “Sappiamo che c’è molto da fare in questo ambito”, dichiara la duchessa: “e siamo felici di poter essere parte di un cambiamento”. In tutto ciò è intervenuto anche Harry, che ha messo in guardia i genitori dal lasciare i figli soli con un tablet in mano: “Prima che tu te ne accorga, entro 24 ore, potrebbero togliersi la vita”.