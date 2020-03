Meghan Markle diventa doppiatrice/ Narrerà una nuova storia della Disney

Per Meghan Markle e suo marito, il principe Harry, è ufficialmente iniziata una nuova vita. A confermarlo il primo incarico per l’ex star di Suits che arriva direttamente da Disney. Ricordiamo infatti che i Sussex hanno deciso di rinunciare a ogni loro benefit oltre che allo status di senior della famiglia reale. Ciò vuol dire avere d’ora in poi l’obbligo di trovare un lavoro. Detto fatto: la Disney ha annunciato oggi che Meghan Markle sarà la voce narrante dell’ultimo lavoro sul regno della natura, Elephant. Si tratta di una storia originale basata su una famiglia di elefanti, che se nella versione inglese verrà narrata dalla Markle, in quella italiana vedrà la partecipazione della cantante Elisa.

Meghan Markle ricomincia da “Elephant”, il nuovo documentario della Disney

A fare da sponsor alla sua Meghan Markle alla Disney pare sia stato Harry, in una chiacchierata con il Ceo Bob Iger, avvenuta durante la prima de “Il Re Leone” a Londra a luglio 2019. Cosa confermata poi da un video comparso sul Daily Mail, poi diventato virale, in cui si vede e si sente in modo chiaro Harry che propone sua moglie con queste parole: “Sa che Meghan fa la doppiatrice? È molto interessata”. La sponsorizzazione è andata molto bene visto che oggi arriva la conferma del primo vero lavoro di Meghan da quando ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi con Harry e il loro bambino in Canada. Pare inoltre che la duchessa abbia chiesto che il suo compenso venga dato in beneficenza a favore di Elephants Without Borders, organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio.



