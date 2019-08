Meghan Markle, duchessa di Sussex compie 38 anni/ Gli auguri del principe Harry

Meghan Markle compie 38 anni: auguri di buon compleanno alla duchessa di Sussex! Al centro di vibranti polemiche e di gossip pressoché quotidiani, l’ex attrice sta ricevendo grande affetto sui social network per il lieto evento e non poteva mancare il messaggio del marito, il principe Harry: «Buon compleanno alla mia fantastica moglie, grazie per esserti unita a me in questa avventura. Con amore Harry». Il post ha raccolto in pochi minuti migliaia di mi piace: la foto ritrae Meghan in abito blu nel corso del soggiorno a Tonga, scattata subito dopo l’annuncio della gravidanza. «Buon compleanno, bellezza», il commento dell’amica stilista Jessica Mulroney, uno dei tanti messaggi ricevuti negli ultimi minuti dalla madre dell’erede Archie. Ma l’attesa è rivolta tutta al messaggio di auguri di William e Kate Middleton: quest’ultima, secondo i tabloid, avrebbe avuto qualche problema con la compagna di Harry nell’ultimo periodo…

MEGHAN MARKLE COMPIE 38 ANNI, ONDATA DI AFFETTO SUL WEB

Il popolo britannico in festa per il compleanno di Meghan Markle e curioso di conoscere il regalo che le ha fatto il principe Harry: secondo alcuni media, il figlio di Carlo e Diana le avrebbe donato un gioiello, ma alcune fonti parlano di una foto del figlio Archie. Fari puntati sui social network in attesa di qualche scatto o notizia a riguardo. Ricordiamo che negli ultimi giorni si è parlato molto dello scontro tra Meghan e Kate: la compagna di William sarebbe infatti stata esclusa dal party di compleanno dell’ex volto di Suits e Til Death – Per tutta la vita. Una scelta legata alla preferenza di Meghan di festeggiare insieme a pochi amici intimi e di cui si fida, elenco nel quale non compare la Middleton: il rapporto tra le due cognate sembra sempre più teso…





