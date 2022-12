Meghan Markle e il Principe Harry vicini al divorzio?/ “Vivono in case separate e…”

Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero firmato le carte per la separazione

Il Principe Harry e Meghan Markle sarebbero già sul punto di divorziare. Favola d’amore al capolinea per la coppia reale su cui in molti avevano scommesso. Dopo quattro anni di matrimonio e due figli, Harry e Meghan vivrebbero già in case separate. A rivelarlo la biografa reale Lady Colin Campbell. La donna avrebbe rivelato che i due coniugi sarebbero sul punto di firmare le carte per il divorzio: “Hanno chiamato gli avvocati perché tra loro le cose stanno peggiorando più di quanto si pensi. Dietro le quinte, il castello sta cadendo a pezzi”.

Sul tabloid In Touch una fonte anonima aveva rivelato di una furbonda lite tra Meghan Markle e Harry. Cosa era successo? Sembra che Harry abbia pizzicato Meghan in compagnia del suo amante, la guardia del corpo Christopher Sanchez. Ne sarebbe nata una furibonda lite al termine della quale Harry avrebbe chiesto il divorzio. I legali della coppia sarebbero al lavoro per gestire la divisione dei beni. Due persone fidate e vicine a Harry e Meghan hanno rivelato: “E’ stato Harry a volersi separare da Meghan. Da quello che ho sentito Meghan ha spinto il marito in una direzione in cui non voleva andare. E ora ha capito chi è davvero la moglie”. Alcuni però non credono all’ipotesi del divorzio.

Meghan Markle è stata spesso dipinta come una donna subdola. Alcuni sono convinti che in realtà al momento entrambi avrebbero da perdere nel dividersi: “Tutti e due avrebbero troppo da perdere: sia come genitori sia rispetto alla loro immagine pubblica e anche per quanto riguarda i loro progetti di coppia in campo imprenditoria e delle beneficenza”. La biografa reale ha aggiunto poi un tassello importante. Secondo Lady Colin Campbell, Meghan avrebbe fomentato il Principe Harry contro la sua famiglia: “Meghan è una donna senza scrupoli e alla ricerca della propria autorealizzazione”. Poi rincara la dose: “Potrebbe essere che un domani, dopo aver sfruttato per i fini personali il ruolo di duchessa, Meghan decida di porre fine al matrimonio con Harry”.

Se le cose andassero così, sorgerebbe anche un problema in merito all’affidamento dei figli Archie e Lilibet Diana. La custodia dei figli doveva infatti essere affidata a sua maestà. Con la scomparsa della regina Elisabetta, la custodia dei piccoli passerebbe a re Carlo III. A uscirne con le ossa rotte sarebbe però il Principe Harry che dovrebbe rientrare a Londra da solo con la coda tra le gambe mentre Meghan Markle cadrebbe in piedi visto che il suo obiettivo rimane la Casa Bianca.











