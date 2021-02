Meghan Markle è incinta/ Foto, secondo figlio in arrivo dal principe Harry

Meghan Markle e il principe Harry sono in attesa del secondo figlio: la duchessa di York è incinta. A sorpresa l’annuncio arriva dai social nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, da un post pubblicato da Misan Harriman, fotografo e amico di lunga data della coppia. La foto conferma così le indiscrezioni che circolavano mesi fa su una possibile seconda gravidanza della duchessa di York, ma la comunicazione ufficiale è arrivata in queste ore con tanto di comunicato. “Possiamo confermare che Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di annunciare che attendono il loro secondo figlio” si legge nel comunicato ufficiale che in queste ore è rimbalzato su tutti i social confermando il lieto evento. Un secondo figlio in arrivo dal principe Harry e la ex attrice americana che è riuscita a realizzare il sogno di dare un fratellino al piccolo Archie. In realtà l’estate scorsa, intervistata dal New York Times, Meghan aveva confessato di essere rimasta incinta ma di aver subito un aborto spontaneo.

Meghan Markle è incinta: l’annuncio e la foto con il principe Harry

Una foto bellissima e tenerissima quella postata e condivisa da Misan Harriman, fotografo e amico di lunga data di Meghan Markle e del principe Harry con cui è stato annunciato al mondo intero l’arrivo di un secondo figlio. Ad accompagnare la foto anche un messaggio di grande affetto da parte del fotografo: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore, e amico mio, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al Duca e alla Duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!”. Un nuovo royal baby è in arrivo per la gioia della famiglia reale inglese e per il principe Harry e la sua amata Meghan felicissimi di poter dare un fratello al primogenito Archie. Nello scatto condiviso sui social e diventato virale nel giro di pochissime ore si vedono il principe Harry e Meghan felici sdraiati su un prato verde. La duchessa di York è più bella che mai con un pancino che, a detta di molti, è di circa sei mesi.

