Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo amiche?/ Mai state così lontane: ecco perché

Gli estimatori della corona sperano che Meghan Markle e Kate Middleton siano nuovamente “amiche”, specie dopo l’avvistamento di ieri, sabato 13 luglio, sorridenti l’una accanto all’altra, alla finale femminile di Wimbledon. Secondo i beneinformati, questo sarebbe soltanto un tentativo per rimediare alle polemiche provocate giorni fa dalla controversia sollevata dai media per la presunta richiesta della duchessa di Sussex di non essere fotografata nel Royal box del tempio del tennis. “C’è un prezzo da pagare per il privilegio di essere un esponente della Royal Family, quando esci di casa e ti presenti al pubblico”, ha fatto sapere da Londra al Corriere lo storico Hugo Vickers. In una epoca storica come questa, anche Meghan dunque, si sarebbe dovuto aspettare una fotografia di questo tipo: “Dovrebbe essere preparata ad essere fotografata… in più quanto all’uomo del servizio pubblico che ha cercato di fermare (l’onda di foto) mi pare abbia un po’ esagerato con l’uso dell’autorità”, aggiunge.

Meghan Markle e Kate Middleton mai così distanti: ecco perché

Al contrario di Meghan Markle, la duchessa di Cambridge è stata fotografata a Wimbledon giorni fa senza opporsi alle foto: “è normale per un reale, regina compresa, essere fotografato in pubblico”, ha aggiunto Richard Owen, scrittore ex corrispondente del Times. “Una vera anomalia l’obiezione di Meghan alle foto. E aggiungo che è un’altra regola che gli spettatori nella Members’ section di Wimbledon (il Royal box) si vestano in modo appropriato, non in jeans!”. Ed infatti, altre polemiche ha suscitato anche il look giornaliero proposto da Meghan. A distanza di un anno dal “debutto”, la Markle avrà rispettato le aspettative? L’Economist le aveva affidato il ruolo di migliore attrice non protagonista nel futuro della monarchia britannica, proprio come scrive Corriere. Ed oggi intanto, anche gli impegni comuni sono stati ampiamente separati ed Harry e Meghan così come William e Kate, lavoreranno per fondazioni differenti. In sintesi, nonostante la vicinanza ad applaudire con un sorriso i grandi del tennis, Meghan e Kate non sono state mai così lontane.

