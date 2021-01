Meghan Markle e l’addio alla Corte/ “Mamma temeva per sua salute mentale”

Non tutti hanno reagito in maniera negativa alla decisione di Meghan Markle e di Harry di lasciare l’Inghilterra per staccarsi dalla famiglia Reale. Fra chi ha accolto con il sorriso tale scelta, la mamma della duchessa di Sussex. Come riferisce il tabloid britannico Daily Express, Doria Ragland avrebbe infatti tirato un sospiro di “sollievo” alla notizia “dell’esilio” della figlia Meghan Markle e del marito Harry, non convinta dello stile di vita che l’ex attrice aveva iniziato ad intraprendere a corte.

Una “nuova vita” al punto che, stando a quanto scrive il giornale d’oltre Manica, la madre “era davvero preoccupata per la serenità e la salute mentale di Meghan”. Parole decisamente forti legate al fatto che la signora Ragland temeva un crollo psicofisico della figlia, incapace di gestire la pressione dei media, e soprattutto, della famiglia reale. “Era turbata – scrive a riguardo il quotidiano IlGiornale.it – dalla possibilità che la duchessa si ritrovasse schiacciata dai doveri, da un ambiente ostile, indifesa di fronte a regole del protocollo e flash dei fotografi”.

MEGHAN MARKLE E L’ADDIO ALLA CORTE: I MALUMORI ESPRESSI A ITV

Difficile capire se Doria Ragland abbia esagerato o meno, fatto sta che si tratta sempre di una madre, e come tutte le mamme vuole il bene dei suoi figli. Meghan Markle non si stava godendo la vita, come aveva spiegato la stessa duchessa durante la famosa intervista al documentario di ITV, ‘Harry e Meghan. An African Journey’: “Bisogna vivere, non sopravvivere. Non è questo il senso della vita. Devi poter prosperare e sentirti felice”, e ancora: “Ho davvero cercato di adottare questa sensibilità britannica del lasciarsi scivolare tutto addosso. Ci ho provato davvero, ma penso che ciò che ti provoca internamente sia davvero dannoso”. Con il trasloco in Canada, lontana migliaia di chilometri dalla Corte, Meghan Markle sembra rinata: “Ha messo in primo piano il proprio benessere – ha concluso il Daily Express – anche psichico”.



