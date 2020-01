MEGHAN MARKLE E HARRY, “BREXIT” DA FAMIGLIA REALE/ Regina Elisabetta “ferita”

Nuovi aggiornamenti sulla rinuncia allo status di “membri senior” di casa Windsor da parte di Meghan Markle e Harry. Fonti ufficiose riportano che la Royal Family è “ferita” per l’annuncio della coppia: la regina Elisabetta, l’erede al trono Carlo e il principe William hanno espresso rammarico per la decisione, ma non solo. La Bbc, come altri tabloid britannici, afferma che i reali britannici sono molto irritati: a far infuriare i principali esponenti della Famiglia Reale è stato il modo precipitoso del loro annuncio, avvenuto in forma unilaterale e non concordato con nessuno. Ansa mette inoltre in risalto che non ci sono passi indietro per il momento. Nessuna intenzione di fare dietrofront, dunque, con Harry e Meghan, anche se non è chiaro in cosa si tramuterà questa improvvisa svolta… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MEGHAN MARKLE E HARRY, BREXIT DALLA ROYAL FAMILY

Oggi a Mattino5 si torna a parlare dei reali e, in particolare, della scelta di Meghan Markle ed Harry di “abdicare”, almeno in parte, lasciando il posto di membri senior della casa reale e facendo un passo indietro per vivere “economicamente indipendenti” tra lavoro e beneficenza. La stampa inglese oggi punta il dito contro l’attrice rea di “ottenere sempre quello che vuole” pronti a sottolineare il fatto che sia sua la colpa di questa scelta da parte di Harry e di aver portato scompiglio nella famiglia Reale sia con la Regina che tra i due figli di Diana. Come stanno veramente le cose? Forse sarà difficile dirlo ma rimane il fatto che l’annuncio dando in pompa magna ieri sera sui social, potrebbe non essere poi così “rivoluzionario” almeno non in tema di oneri e soldi. Ad alzare il velo sulla questione è Federico Gatti ospite di Mattino5 in collegamento da Londra.

MEGHAN MARKLE AD HARRY NON RINUNCIANO ALLA PAGHETTA?

Il giornalista spiega: “Di avvisaglie ce ne sono state fin troppe a cominciare dalla decisione di prendersi sei settimane da passare in Canada e tante altre decisioni, di fatto già si sono estraniati dalla cosa pubblica della corona britannica, di certo l’importanza della coppia e il modo in cui è stato comunicato, è di fatto un vero e proprio terremoto”. L’abbandono di Meghan Markle ed Harry avrà delle conseguenze sulla famiglia reale e sulla stessa coppia? Lo stesso Federico Gatti chiarisce: “I due avranno un ruolo ibrido in cui sono parte della famiglia reale, per esempio potranno ricevere attraverso il ducato di Cornovaglia quella che è la paghetta annuale del principe Carlo”. Rimane il fatto che i due rinunceranno a due milioni di sterline, secondo le voci, ma avranno modo di gestire la loro autonomia.



