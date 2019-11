Meghan Markle ed Harry “Natale a Los Angeles”/ “Strappo importante” nelle feste?

Meghan Markle e il principe Harry diranno davvero no al primo Natale a corte del piccolo Archie? I pettegolezzi sulla famiglia reale non mancano mai e questa possibile decisione sembra essere uno strappo troppo forte che alla luce dell’età molto avanzata della Regina e del primo natale del piccolo di famiglia potrebbe non essere così. Le feste si avvicinano e i Duchi di Sussex hanno preso tre settimane sabbatiche in cui non ci saranno doveri da rispettare, incontri e novità, e questo li lascia liberi di fare della loro vita un po’ quello che vogliono quasi come se fossero “normali”. I due partiranno per Los Angeles dove passeranno il Ringraziamento proprio insieme alla madre di Meghan Markle e poi si capirà dopo quello che succederà a Natale. I Duchi decideranno davvero di rimanere in America fino a Natale (compreso) o alla fine torneranno a Corte per passare le feste in famiglia?

MEGHAN MARKLE ED HARRY SCAPPANO DAL NATALE A CORTE?

A Mattino5 si parla di queste novità e degli ultimi pettegolezzi relativi a Meghan Markle e il principe Harry e in collegamento da Londra c’è Federico Gatti che subito cavalca il gossip spiegando: “La possibilità che si trasferiscano a Los Angeles per sempre è molto remota ma sappiamo che c’è la volontà di Meghan di far crescere Archie in America e che stia in stretto contatto con la nonna. I due trascorreranno il Ringraziamento a Los Angles e lì resteranno per il periodo natalizio, ora pensare che siamo prossimi ad un’uscita di scena dalla famiglia Reale è prematuro ma ci sono ruoli diversi tra William ed Harry. Alla luce della pressione mediatica forse per il quieto vivere potrebbe essere un’opzione”. A chiudere il cerchio ci pensa Valerio Merola che rilancia: “Questa è la prova che in famiglia sia lei ad avere i pantaloni. Chi comanda nella coppia è lei e la scelta di andare a Los Angeles dovrebbe essere tutta sua”. In realtà sono sempre le donne che decidono fa notare Federica Panicucci, e allora alla fine la spunterà la Markle?

