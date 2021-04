Meghan Markle, funerale principe Filippo/ Intesa per seguire la funzione in streaming

Come è ormai risaputo, Meghan Markel non sarà presente al funerale del principe Filippo, quest’oggi sabato 17 aprile. La funzione infatti si svolgerà in forma ristretta e la moglie del principe Harry non ci sarà. Si preannunciano appena una trentina di partecipanti, tutti separati per nucleo familiare e distanziati in pieno rispetto delle norme anti-Covid. La Regina Elisabetta, stando alle indiscrezioni dell’ultim’ora, dovrebbe sedere da sola, dato cha circa un anno vive in solitaria nel suo castello Windsor e chiaramente non può prendersi eccessivi rischi nei contatti con le altre persone. Tornando a Meghan Markle, è chiaro a tutti gli appassionati delle vicende reali che resterà negli USA per non mettere a rischio la sua salute e soprattutto quella della bimba che aspetta. Il principe Harry, così, dovrà affrontare il giorno più difficile da solo.

Meghan Markle seguirà la funzione in live streaming?

Secondo alcune ipotesi formulate dai tabloid, Meghan Markle avrebbe deciso di restare a casa anche per non alimentare le polemiche che si erano scaturite dopo la sua intervista a Oprah Winfrey. Gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, descrivono una Meghan Markle rammaricata. Avrebbe voluto partecipare al funerale del principe Filippo e non potendo esserci, avrà comunque accesso ad alcuni privilegi. Sembrerebbe infatti che l’ex attrice seguirà la funzione in live stream. Seppur virtualmente, quindi, sarà presente alla cerimonia insieme a tutti gli altri parenti e ai familiari che presenzieranno dal vivo. Chissà se, in un momento così difficile per la famiglia reale, le polemiche svaniranno nel nulla. Almeno per un giorno.

