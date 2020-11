Meghan Markle “Ho abortito a luglio”/ “Perdere un figlio è un dolore…”

E’ un racconto drammatico e senza alcun filtro quello che fa Meghan Markle alla stampa raccontando di un aborro spontaneo e della perdita del suo bambino, il secondo che avrebbe avuto dal marito, il principe Harry. Mentre si torna a parlare dei due per via delle vacanze di Natale ormai in arrivo, vacanze che i due molto probabilmente passeranno lontano dal Regno confermando la rottura con la famiglia Reale, ecco che arriva come una bomba il racconto drammatico della Duchessa, o ormai ex, in un articolo uscito sul New York Times. Proprio ai microfoni del giornale la moglie del principe Harry ha spiegato di essersi sentita male e di aver stretto a sé il piccolo Archie in un momento difficile e doloroso di cui lei stessa rivela: “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”.

Meghan Markle “Ho abortito a luglio, un dolore che…”

Meghan Markle ha detto di voler condividere la sua storia per aiutare a rompere il silenzio intorno a una tragedia fin troppo comune in cui spesso le donne si sentono sole e che evitano di raccontare proprio perché un dolore un po’ poco compreso. La Duchessa poi continua: “Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano in pochi… quel giorno, dopo aver cambiato il pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene”. Un racconto che sicuramente farà il giro del mondo soprattutto quando rivela delle lacrime versate nella stanza di ospedale con al fianco suo marito. Come guariranno da tutto questo?



