Meghan Markle e la verità sui suoi capelli naturali super ricci: “Da bambina nessuno sapeva come pettinarmi”.

Meghan Markle è ormai molto più di un’attrice o una Duchessa. Potremmo definirla a tutti gli effetti un’icona globale, che ha saputo coniugare l’impegno sociale con la raffinatezza e uno stile personale unico.

Da quando ha lasciato la Famiglia Reale britannica insieme al marito Harry la Duchessa di Sussex è finita più volte nell’occhio del ciclone e non di rado è stata criticata per via dei suoi presunti atteggiamenti da “prima donna”, anche confermati dai vicini di casa a Montecito. Nonostante le immancabili critiche, Meghan resta per molti un punto di riferimento per quanto riguarda il tema della bellezza e della moda.

Negli ultimi giorni la Markle è tornata sotto i riflettori non solo per la sua attività di imprenditrice e la sua discussa vita familiare (di cui si parla, forse, anche troppo) ma anche per un video in cui sfoggia i suoi capelli ricci naturali. Un look insolito per lei, che non rinuncia mai (o quasi) alla messa in piega perfetta e curatissima.

“Nessuno sapeva come acconciarmi i capelli”

Durante un episodio del suo podcast Archetypes su Zoom, intitolato The Duality of Diva, Meghan ha affrontato apertamente un tema a lungo taciuto, ovvero le difficoltà che ha avuto fin da piccola nella gestione della sua ribelle chioma riccia naturale.

In dialogo con Mariah Carey, la Duchessa ha ricordato con un sorriso nostalgico (ma anche un pizzico di amarezza) l’infanzia trascorsa tra tentativi maldestri e cure amorevoli. “Ricordo che da bambina, mia nonna Jeanette mi pettinava. Mi diceva: ‘Tieniti forte al lavandino’, e poi via con la spazzola“, ha detto Meghan. “Non potevi permetterti di fare la ‘testa morbida’, come diceva lei. Era un gesto d’affetto, ma anche una piccola lotta quotidiana”.

Una scena piuttosto comune per tante bambine con capelli crespi o ricci, spesso cresciute senza che le persone intorno a loro sapessero esattamente come domare le loro chiome ribelli. “Mia madre è nera”, ha continuato Meghan. “ma anche così, non era facile. A volte servirebbe qualcuno che davvero conosce quei capelli, che li ha vissuti. Non è solo questione di prodotti, è una questione di esperienza”.

La rarità del gesto

Che Meghan si mostri con i suoi capelli naturali è una rarità. La Duchessa non ha fatto mistero di preferire look più lisci e capelli solo legermente ondulati con l’aiuto di una piastra. Proprio per questo il video Zoom ha suscitato sorpresa ma anche apprezzamento sui social, dato che ha mostrato un lato molto più autentico della Duchessa di Sussex.

Il discorso con la Carey si è fatto ancor più personale quando lei due hanno ammesso di aver sperimento momenti di frustrazione a causa dell’indomabilità delle loro chiome, specialmente da adolescenti. “Troppi prodotti, troppa lacca, troppa pomata… e alla fine i tuoi capelli ti ‘parlano’, ti fanno capire che non funziona”, ha detto Meghan. “So perfettamente cosa intende Mariah quando racconta delle difficoltà con i parrucchieri: spesso chi non conosce i capelli testurizzati non sa da dove iniziare”.