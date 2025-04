La linea di prodotti di Meghan Markle, “As Ever”, sta ricevendo critiche a dir poco negative. La stampa inglese, a cominciare da Maureen Callahan, grande esperta del Daily Mail, sta sta stroncando la linea food della moglie del principe Harry, giudicandola oltre che troppo costosa anche di scarsa qualità. In poche parole, come si legge su Cook del Corriere della Sera, i prodotti offerti dall’ex attrice sarebbero dal pessimo rapporto fra qualità e prezzo.

Eppure la stessa Meghan aveva promesso una vera e propria esperienza culinaria raffinata con la sua linea food, a cominciare da bustine di tè, marmellate, ma anche preparati per dolci, il tutto tra l’altro confezionato in dei packaging curati in ogni minimo dettaglio, che traevano direttamente ispirazione dalla vita della stessa duchessa.

MEGHAN MARKLE, LINEA FOOD BOCCIATA: “GRANDI PROMESSE NON MANTENUTE”

Come spesso e volentieri avviene in questi casi però, le aspettative avrebbero di gran lunga superato la realtà, o per lo meno questo è quello che emerge dalle recensioni dei media britannici, che quando c’è da essere “cattivi” non guardano in faccia a nessuno soprattutto alla Meghan Markle, che da quando ha voltato le spalle ai reali è stata messa sulla lista nera.

Basta leggere il commento della Callahan per capire di cosa stiamo parlando, visto che la stessa giornalista, senza troppi giri di parole, ha paragonato i prodotti della linea As Ever come la sua fondatrice: “Promettono tanto ma mantengono poco”. Per la stessa giornalista del Mail, si tratta di una linea food che per la maggior parte è “immangiabile”, e il suo giudizio giunge dopo aver provato tutto ciò che poteva del lungo catalogo in vendita. Tra l’altro, come detto sopra, i prezzi sono a dir poco esorbitanti, ben 14 dollari (circa 12 euro), per una marmellata di lamponi che viene definita “stucchevolmente dolce”, ma anche una consistenza troppo liquida che lascia una patina sulla lingua.

MEGHAN MARKLE, LINEA FOOD BOCCIATA: DAI BISCOTTI ALLE CREPE

Chissà cosa avranno pensato Kris Jenner e Mandy Kaling, le due star a cui la duchessa aveva regalato le stesse marmellata qualche settimana fa, proprio per promuovere il lancio della sua lina food. Bocciata anche la miscela per realizzare le crepe, definita “gommosa”, e dal sapore non troppo buono, e anche il preparato (sempre da 14 dollari) per i biscotti è da evitare: “dolci e salati, senza una vera identità”.

Malissimo anche il tè, uno dei prodotti più consumati in assoluto nel Regno Unito: in totale sono 12 i dollari da spendere per 12 bustine suddivise in tre diversi gusti, ma totalmente “insipidi”, anche quello con lo zenzero, che “sapeva di acqua calda”, una vera e propria impresa tenendo conto che solitamente il tè a base di zenzero è decisamente “brillante”. Critiche infine anche nei confronti del super curato packaging, a cominciare da quello della marmellata il cui posto ideale, racconta ancora la Callahan “è la raccolta della differenziata”. Purtroppo per Meghan Markle quella del Daily Mail è solo una delle molteplici recensioni negative della sua linea food: chissà cosa ne pensa la duchessa.