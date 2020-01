Meghan Markle non segue Kate su Instagram/ Liti nella Royal Family? Il motivo è…

Il rapporto conflittuale tra Meghan Markle e Kate Middleton tiene ancora banco tra rumors e pettegolezzi. Secondo gli esperti, le due altezze reali non riescono a trovare il modo di convivere in maniera pacifica. E qualcuno ha notato che le due duchesse, seppur attive sui social, non si seguono. Sia quello dei Duchi di Sussex sia quello dei Duchi di Cambridge sono stati concepiti per diffondere messaggi veicolati e proiettarli nel mondo del web. Meghan Markle non segue Kate su Instagram e la moglie di William ricambia con la stessa moneta. Ma ci sarebbe una ragione dietro ciò. Pare che Meghan voglia seguire un solo profilo al mese per lasciare aperto un canale diretto con i suoi seguaci e tutte le attività benefiche che supportano le sue cause. Il profilo Sussex Royal infatti non segue neppure l’account ufficiale di Kensington Palace. Una scelta dettata dalla voglia di lasciare sotto i riflettori un account che secondo Meghan Markle e il Principe Harry vale la pena seguire. Una scelta giusta? Per qualcuno è opinabile.

Per i più attenti comunque non è una novità il fatto che Meghan Markle e il Principe Harry non seguano i Duchi di Cambridge e più in generale tutta la Famiglia Reale. Con il loro profilo condiviso vogliono tenere un canale diretto con i propri seguaci in cui parlare delle iniziative che sostengono personalmente. La stessa Meghan Markle ha chiarito la sua scelta e quella del marito Harry nel primo post del nuovo anno su Instagram. Nella didascalia hanno specificato di voler seguire soltanto un profilo al mese. In passato invece l’account ufficiale seguiva dodici account al mese, ma anche in quel caso si trattava di organizzazioni e associazioni che nella maggior parte dei casi sostenevano attivamente. Nonostante questa spiegazione, in molti continuano a credere nella rivalità tra Meghan e Kate, che del resto non è mai stata un segreto. Fino a prova contraria, però, le “accuse” rivolte a Meghan e Harry riguardo il fatto che non seguano Kate e William non possono fare altro che cadere.

