Meghan Markle piange in diretta tv/ Video: “Esisto, non vivo”

Solo adesso in molti hanno capito il perché dello sfogo del principe Harry nei giorni scorsi e le motivazioni che lo hanno spinto ad inveire contro i giornalisti e i paparazzi in nome della madre morta proprio sotto quegli stetti riflettori. Meghan Markle non sta bene o, almeno così dice in un video che ha fatto già il giro del mondo e che è un estratto di un servizio molto più lungo che narra della visita dei duchi di Sussex in Africa. Tutto è stato duro per la bella Duchessa che adesso si è calata nei panni di una delle donne della famiglia Reale e non è stato facile soprattutto alla luce della libertà e dell’indipendenza che aveva prima come donna e attrice negli Usa. Le cose per lei e per il marito non sono davvero bellissime e dopo le parole di Harry e l’attacco alla stampa la famiglia Reale ha fatto sapere che prenderà una pausa di sei settimane proprio per dedicarsi al piccolo Archie e alla famiglia dopo il tour in Africa nonostante gli impegni in agenda previsti fino a metà novembre.

MEGHAN MARKLE IN CRISI E IN LACRIME

La stessa Meghan Markle in un’intervista tv andata in onda sul canale ITV ha detto: “Grazie per avermi chiesto se sto bene. Poche persone mi hanno fatto questa domanda”. L’aria serena e i sorrisi che sfodera in pubblico non corrispondono alla realtà dei fatti e dopo le difficoltà dovute al suo arrivo a corte, Meghan Markle ha fatto i conti con critiche e accuse di arrivismo e poi di polemiche relative al suo fisico dopo la gravidanza e allo stesso bambino. In tutto questo la duchessa ha fatto i conti, come qualsiasi mamma, al cambiamento e agli ormoni sentendosi vulnerabile e in difficoltà soprattutto perché mai nessuno si interessa al suo stato di salute. In poche ore i fan hanno subito raccolto il suo appello in tv al grido di “Weloveyoumeghan” finito subito in trend soprattutto dopo il suo preciso: “Esisto, non vivo”. Adesso si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un loro trasferimento all’estero magari proprio a Los Angeles da mamma Doria o addirittura in Sud Africa, il posto che la coppia tanto ama. La famiglia Reale e la regina prenderanno posizione in tutto questo?

