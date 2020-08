Meghan Markle: pigiama party con la Regina Elisabetta/ Quella notte in treno…

Ha compiuto 39 anni nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, Meghan Markle, moglie del principe Harry, e puntuali, attraverso i social network, le sono giunti gli auguri dalla Regina Elisabetta. Un post come tanti, verrebbe da pensare: in realtà, non è così. Sì, perché a fare la differenza è la foto scelta da Sua Maestà per brindare al genetliaco dell’ex attrice, risalente al giugno 2018, di fatto poco tempo dopo il Royal Wedding (19 maggio di quell’anno). Come rivela “Amica.it”, in tale occasione Queen Elizabeth regalò alla duchessa del Sussex (questo l’appellativo con cui la Regina ha rivolto a Meghan gli auguri di Buon Compleanno, ndr) la possibilità di trascorrere una notte in treno insieme a lei, da sole, senza i rispettivi sposi. Era, precisamente, il 14 giugno 2018 ed era in programma un viaggio a Cheshire, località ubicata a trecento chilometri a nord di Londra: per la sposa si trattava, di fatto, del primo impegno ufficiale senza avere al suo fianco suo marito, sola al fianco di Sua Maestà.

MEGHAN MARKLE E QUELLA NOTTE CON LA REGINA

Ebbene, “Amica.it” racconta: “Meghan trovò Elisabetta ad attenderla sulla predella del treno speciale su cui la sovrana viaggia dal 1977. In pratica una suite, con più camere da letto, bagni, living e dining rooms, per dirla con i sudditi… Durante la visita, Elisabetta e Meghan battezzarono l’apertura del Mersey Getaway Bridge, con tanto di taglio di nastro, e poi quella di un complesso che include teatro, cinema e biblioteca, lo Storyhouse. Poi furono le ospiti principali del pranzo in municipio”. Ciò che di realmente particolare accadde, fu la notte passata sul convoglio, divenuta una sorta di pigiama party nel quale le due hanno chiacchierato a lungo, raccontando e raccontandosi, ascoltandosi reciprocamente ed entrando sempre più in sintonia. C’è poco da dire, Meghan Markle aveva davvero fatto breccia nel cuore della Regina Elisabetta. Chissà che ora, la neo39enne, in seguito alla sua decisione di allontanarsi dall’Inghilterra, non avverta un po’ di nostalgia ripensando intensamente a quei momenti…



