“Meghan Markle porta rancore per Kate Middleton”/ Lo zio: “è viziata e prepotente”

Meghan Markle non riesce a godersi la serenità che le regala il Principe Harry. Nonostante abbia tutto ciò che ha sempre desiderato, la Duchessa continua ad essere il bersaglio preferito dei membri della sua famiglia d’origine. Dopo le accuse del padre, della sorellastra e del fratello, a puntare il dito contro Meghan Markle è lo zio Mike Markle, fratello maggiore del padre, ex diplomatico oggi 80enne che vive in Florida. L’uomo, in una lunga intervista, ha attaccato pesantemente la nipote dandole della “viziata e prepotente”. “Meghan si è dimenticata di noi, dopo che l’abbiamo aiutata tanto”, sono le parole di Mike Markle riportate dal Daily Mail. L’uomo racconta di aver aiutato l’attuale moglie del principe Harry ad ottenere un tirocinio presso l’ambasciata statunitense in Argentina: “Nonostante il supporto che le abbiamo sempre dato, lei ha scelto di lasciarsi la famiglia d’origine alle spalle”, spiega.

MEGHAN MARKLE, L’ATTACCO DELLO ZIO MIKE: “PORTA RANCORE PER KATE MIDDLETON”

Sono parole pesanti quelle che Mike Markle ha riservato alla nipote Meghan. Oltre a considerarla una persona ingrata, infatti, l’uomo è sicuro che la nipote sia una persona prepotente e rancorosa. “Meghan è stata stata viziata, una prima donna e ora ci ha lasciato indietro. Non capisco perché alle sue nozze non abbia invitato tante persone che hanno fatto parte della sua vita: sarebbe stato bello”, spiega ancora. L’uomo, poi, svela che il padre, a sua volta assente al royal wedding, ha trascorso molto tempo con la figlia. Meghan, però, nonostante tutto, ha deciso di non coinvolgere la propria famiglia d’origine nella sua nuova vita. “Penso che è quello che succede quando una persona dell’underclass prova ad elevarsi al di sopra della sua situazione. Sembra che sia risentita, e potrebbe essere parte del problema che ha con la cognata. Forse le porta rancore a causa della sua estrazione, per qualcosa che è legato al passato”, conclude. Le parole di Mike Markle, dunque, non fanno che alimentare i rumors su un rapporto non idilliaco tra Meghan e Kate.

