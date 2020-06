Meghan Markle, quando mise in imbarazzo Harry/ “Annuncio gravidanza? Gaffe perché…”

Meghan Markle continua a far parlare di sé, soprattutto il libro “Royals at War” scritto da Andy Tillett e Dylan Howard. È emerso infatti un retroscena sulla duchessa di Sussex, che avrebbe annunciato di essere incinta al matrimonio della principessa Eugenia, rubandole così la scena. Si tratta di un’indiscrezione che girava da mesi e che fonti di Palazzo avevano subito smentito. Ma questo libro conferma tutto: Meghan Markle rive alla famiglia reale di aspettare il piccolo Archie il giorno delle nozze tra Eugenia e Jack Brooksbank, mettendo in imbarazzo il marito Harry e facendo arrabbiare la sposa e la madre di lei, Sarah Ferguson. «Meghan ci ha messo il suo zampino quando ha deciso che sarebbe stato quello il momento ideale per annunciare che lei ed Harry aspettavano il loro primo figlio», è il passaggio del libro ripreso dal Sun. «Rubare la scena a Eugenia è stata un’enorme gaffe, che ha fatto infuriare lei e sua madre Sarah». Un gesto che non sarebbe stato apprezzato anche se non si fosse trattato di un membro reale.

MEGHAN MARKLE E LA GAFFE SULLA GRAVIDANZA

Questo “scivolone” dei duchi di Sussex aveva fatto già discutere, ma una fonte reale non meglio precisata aveva rivelato alla rivista Harper’s Bazaar che in realtà Meghan Markle e il principe Harry avevano annunciato la gravidanza alla Regina e al principe Filippo, nonché a Carlo e Camilla e ai futuri sposi prima del matrimonio. Non essendosi visti tutti prima delle nozze, la famiglia reale aveva però potuto fare le congratulazioni di rito solo durante la cerimonia. Nel libro “Royals at War” però si affronta un’altra questione delicata, la cosiddetta “Megxit”. Pare che il principe Harry si stia «segretamente torturando» per essere andato via dal Regno Unito, in quanto preoccupato delle condizioni di salute del padre Carlo e per la lontananza dalla nonna Elisabetta II. Ma la moglie Meghan starebbe facendo di tutto per aiutarlo ad adattarsi alla nuova realtà californiana, evidentemente senza successo, visto che la lontananza dalla famiglia starebbe diventando un fardello pesante per Harry.



