Meghan Markle rivelazione choc “Ho pensato al suicidio”/ La mancata protezione e il crollo

Un anno dopo aver annunciato di volersi ritirare dai loro ruoli di reali a tempo pieno per diventare finanziariamente indipendenti, Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato una lunga intervista a Oprah Winfrey, che sarà trasmessa, in esclusiva per l’Italia, martedì 9 marzo alle ore 21.30 su TV8. Proprio ieri, in occasione della festa della donna, la coppia ha annunciato di aspettare una bambina (la notizia della seconda gravidanza era stata resa nota lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino), confermato anche durante l’intervista, aggiungendo di non volere altri figli. La lunga intervista si apre con Meghan Markle davanti a Oprah Winfrey, da sole per quasi un’ora. La prima rivelazione riguarda il matrimonio con il principe Harry, celebrato il 19 maggio 2018: in realtà la coppia si è sposata tre giorni prima del royal wedding. “Abbiamo chiamato l’Arcivescovo e gli abbiamo detto: L’altro sarà lo spettacolo per il mondo, ma noi vogliamo un momento solo per noi”, ha detto l’ex attrice, che del matrimonio privato conserva una foto, appesa nella camera da letto della loro a Montecito, Santa Barbara.

Meghan Markle: la mancata protezione e la lite con Kate Middleton

Stando al racconto di Meghan Markle i problemi con la famiglia Reale sono iniziati dopo il matrimonio, anche se non fa mai nomi e parla sempre di un neutro “The Institution”, l’istituzione. “Ho fatto tutto quello che mi hanno detto di fare, perché mi avevano detto “Ti proteggeremo”… Ma tutto è iniziato a peggiorare quando ho capito che non solo non ero protetta, ma che erano disposti a mentire per proteggere – a mie spese – tutti gli altri membri della famiglia”, ha detto Meghan Markle. L’ex attrice ha anche confessato di aver pensato al suicidio, quando era al quinto mese di gravidanza, e di ave cercato aiuto dall’Istituzione, ma le è stata sbattuta la porta in faccia, non essendo un membro retribuito della monarchia.

Meghan ha parlato anche della famosa lite con la cognata Kate Middleton, finita su tutti i giornali poco dopo le nozze: “Mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà è stato il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, lei non la smentì quando avrebbe potuto e dovuto farlo”. Infine Meghan, come il marito Harry, ha rivolto solo parole affettuose e rispettose per la Regina Elisabetta II: “È sempre stata meravigliosa con me. Mi è davvero piaciuto stare in sua compagnia”.



