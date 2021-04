Meghan Markle sarà al funerale del Principe Filippo?/ “Ha una scusa per non partire”

L’Inghilterra piange la morte del Principe Filippo. Il consorte della Regina Elisabetta II è morto alcune ore fa all’età di 99 anni. In attesa dell’ufficialità sullo svolgimento dei funerali, gli appassionati della casa reale iniziano a porsi una domanda: Harry, e soprattutto Meghan Markle, saranno presenti al momento dell’ultimo saluto al principe? D’altronde, tra la Regina e i due coniugi c’è una forte tensione nata dopo le rivelazioni fatte nell’intervista a Oprah Winfrey. Dell’argomento si parla a Pomeriggio 5 con l’inviato in Inghilterra Federico Gatti che svela in merito alcune indiscrezioni.

“Ci si aspetta che almeno il principe Harry tornerà a Londra dopo un’assenza che è durata più di un anno e parteciperà ovviamente alla cerimonia che dovrebbe tenersi alla St George’s Chapel il prossimo sabato in forma privata. In questo momento le autorità stanno andando attraverso quelli che sono i dettagli della funzione che non sarà una funzione di stato.” ha spiegato Gatti.

Quando l’attenzione si sposta su Meghan Markle, in studio è Giovanni Ciacci a ricordare che la moglie di Harry dovrebbe essere invitata dalla Regina stessa, secondo il protocollo. L’inviato conferma, ma chiarisce che “Ci sono stati anche esempi in cui la famiglia reale abbia dovuto di fatto seguire il protocollo, esortando qualcuno a non presentarsi”. E se per Filippo Nardi la Markle “Farebbe meglio a rimanere in America se avesse ancora un po’ di buon gusto”, la giornalista Annalia Venezia fa notare che “Ha un’ottima scusa per non esserci: la gravidanza”.

