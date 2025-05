Meghan Markle nei guai per i sali da bagno

Meghan Markle, da quando insieme al marito Harry e ai figli si è trasferita negli Stati Uniti, si tuffa in avventure sempre nuove e, attualmente, è la protagonista del programma “Netflix With Love, Meghan”.. Purtroppo, però, la ricetta dei sali da bagno ha messo nei guai la Duchessa di Sussex. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la signora Robin Patrick ha minacciato di fare causa chiedendo un risarcimento di 10 milioni di euro a causa dei danni che avrebbe riportato dopo l’utilizzo dei sali da bagno. La signora, infatti, ha raccontato di aver utilizzato i sali da bagno seguendo tutte le indicazioni ma di aver vissuto un incubo.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la signora avrebbe riportato “ustioni catastrofiche” su gambe e corpo e avrebbe definito l’uso dei sali “imperfetto e pericoloso”.

Meghan Markle e la ricetta dei sali da bagno

Robin Patrick ha raccontato di aver seguito le indicazioni date da Meghan Markle nel suo programma “Netflix With Love, Meghan”. Per preparare i sali da bagno, la donna ha utilizzato gli ingredienti indicati dalla Duchessa ovvero sale Epsom, sale rosa dell’Himalaya, olio di arnica e olio essenziale di lavanda. subito dopo essersi immersa nell’acqua, però, Robin Patrick, donna diabetica originaria del Maryland, ha cominciato a sentire un formicolio

“Quando l’acqua ha coperto le gambe e ha raggiunto i glutei, è iniziato un bruciore forte, insopportabile”, ha spiegato. “È come se il dolore venisse da dentro”, ha raccontato Robin Patrick a Radar, spiegando che le ferite non sono ancora guarite. Il team legale di Meghan Markle ha immediatamente risposto: “I rischi dei sali di Epsom per i diabetici sono noti. Non c’è alcuna negligenza da parte di chi ha prodotto o distribuito il programma”, ha detto.