Meghan Markle Vs Regina Elisabetta?/ “Corrente sotterranea di razzismo e pregiudizio”

Meghan Markle avrebbe lanciato nuove e pesanti frecciatine alla regina Elisabetta e, in generale, alla Royal Family. Durante il “The 19th Represents Summit”, la duchessa di Sussex ha parlato di alcuni temi caldi, come l’uccisione di George Floyd. Come spiegato dal People, e riportato da Il Giornale, la duchessa avrebbe dovuto fare delle domande alla co-fondatrice e CEO dell’Ong, Emily Ramshaw, ma alla fine è stata lei ad esprimersi su alcune scottanti questioni. Si è parlato di Floyd ma anche del ritorno di Meghan in America proprio in un periodo così delicato per il paese e non solo per il Coronavirus. La duchessa si è allora lasciata andare a dichiarazioni che molti hanno interpretato come delle vere e proprie frecciatine al periodo trascorso in Inghilterra e, dunque, alla Regina Elisabetta e la royal family.

Meghan Markle, da Floyd al diritto di voto: stoccata alla Regina?

Meghan Markle ha infatti dichiarato che: “…dal mio punto di vista non è una novità vedere questa corrente sotterranea di razzismo e pregiudizio, certamente inconsci, ma penso che vedere i cambiamenti fatti in questo momento sia davvero qualcosa di cui non vedo l’ora di essere parte. E di esserne parte usando la mia voce in un modo che non sono stata in grado di fare finora”. Ma non è tutto, perché parlando delle imminenti elezioni americane, ha ricordato che non tutti posso usufruire del voto: “Penso che sia spesso difficile per gli uomini e le donne allo stesso modo, per le persone, ricordare quanto sia stato difficile ottenere il diritto di voto. Ed essere davvero consapevoli di non darlo per scontato”. Così quella che è parsa la stoccata alla regina Elisabetta: “Guardo mio marito, per esempio. Non ha mai potuto votare. Il diritto di voto non è un privilegio, è un diritto in sé e per sé”. Così ha concluso: “Una delle mie citazioni preferite a cui io e mio marito abbiamo fatto spesso riferimento è di Kate Sheppard, leader del movimento suffragista in Nuova Zelanda, che ha detto: ‘Non credere che il tuo voto non abbia importanza. La pioggia che rinfresca il terreno arido è composta da singole gocce’”.



