Il programma Le Iene smaschera due finti milionari su TikTok, ma uno dei due va all’attacco con frasi choc su Nadia Toffa. Si tratta di Ferdinando Lorenzotti, conosciuto come Garbo, su cui lo stesso Gianluca Xu, l’altro ‘milionario fake’ ha puntato il dito contro dopo le parole scioccanti sull’inviata morta dopo una battaglia con la malattia. “Meglio io, signori, qui a Montecarlo che la loro collega Nadia Toffa che è volata in cielo“, si sente in un passaggio rilanciato sui social da Xu.

“Mi dispiace tantissimo per le terminologie che hai usato, ti stimavo tantissimo come persona“, ha dichiarato in un video. “A livello umano, toccare una persona come la Nadia, che purtroppo non c’è più… che è andata via per un brutto male“, ha proseguito, rimarcando il fatto che abbia detto quelle parole e si sia comparato con lei “solo per attaccare la relazione delle Iene“.

In effetti, definirlo un gesto “non molto elegante” è un eufemismo, ma comunque Garbo è poi intervenuto per fare retromarcia e chiedere scusa. Il tutto, peraltro, è partito da un servizio di Stefano Corti, che aveva rintracciato i due TikToker che ostentano uno stile di vita lussuoso e super agiato sui social. I due sarebbero stati amici per qualche tempo, prima di litigare. Ed è da qui che è partito il servizio de Le Iene.

IL SERVIZIO DE LE IENE CONTRO I DUE MILIONARI FAKE

L’inviato Stefano Corti aveva parlato con Gianluca Xu, il quale aveva smascherato l’ex amico Federico Lorenzotti rivelando che, ad esempio, finge di avere uno yacht, poi l’aveva accusato di mentire anche sulla villa a Montecarlo, perché in realtà vivrebbe in una casa di 20 mq e dormirebbe su un divano letto.

Stando a quanto riferito da Gianluca Xu, l’ex amico si recherebbe a Monaco solo quattro giorni al mese, ma sarebbe residente a Campione d’Italia e farebbe finta di avere auto di lusso, che in realtà sono di altri. Dal canto suo, Lorenzotti a Le Iene ha raccontato che la sua ricchezza deriva dalle attività della sua famiglia, visto che è “figlio di industriali bresciani“, rifiutandosi però di fugare i dubbi sollevati dal programma.

Invece, Gianluca Xu ha ammesso di avere 500 euro sul suo conto corrente, di non avere né lavoro né casa, ma di mostrare il contrario su TikTok per avere visibilità. Non si è fatta attendere la replica di Lorenzotti, sempre via social: sostiene che il programma abbia tagliato una parte dell’intervista. In un’intervista di Fabrizio Giancaterini pubblicata su YouTube, ha poi precisato di aver mostrato tutto a Le Iene, che avrebbero “tagliato completamente” il suo asset patrimoniale, accusando il programma di aver trasmesso “un servizio diffamatorio“.