Meglio sconto in fattura o cessione del credito/ Cosa sapere prima di scegliere

Se si richiede un bonus casa, meglio sconto in fattura o cessione del credito? Questa è una delle domande più comuni, poste dai cittadini italiani che al momento di scegliere non sanno cosa fare e come valutare ambe le opzioni. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere in chiaro le differenze.

È davvero sorprendete come il bonus dedicato agli interventi edilizi (qui tutti quelli prorogati nel 2023), abbiano riscosso tanto successo e scalpore dalla maggior parte degli italiani, dove solitamente si accendono diatribe, riscontrando note meno comuni da ambe le parti.

Bonus 150 euro disoccupati senza Naspi/ Come fare domanda per ottenerlo

Meglio sconto in fattura o cessione del credito?

Per chiarire se è meglio lo sconto in fattura o la cessione del credito, sarebbe bene fare una premessa specificando cosa si intende per queste due diciture. La prima (come dice la parola stessa), il privato che richiede il bonus per i lavori in casa, pagherà una parte anticipata all’impresa edile, che a sua volta (in un successivo momento), gli verrà effettuato uno sconto sulla fattura stessa.

Superbonus, limite a immobili/ Perché non se ne può beneficiare oltre le due unità

Il benefit dell’impresa, nonostante gli venga concesso lo sconto al cliente, è quello di ricevere liquidità immediata. La cessione del credito invece, prevede che questo credito di imposta debba esser concesso da chi lo possiede (detto cessionario), ad un terzo, che solitamente sono istituti di credito oppure le banche tradizionali. In cambio, il soggetto cessionario ottiene un corrispettivo.

Sconto in fattura: vantaggi e svantaggi

Lo sconto in fattura concesso dall’impresa edile, è uguale all’aliquota del bonus casa di diritto del beneficiario. Ipotizziamo che quest’ultimo richieda l’ecobonus al 65%, lo sconto in fattura sarà uguale a tale percentuale, ovvero del 65% della spesa complessiva.

Assegno di maternità 2023/ Cos'è, a chi spetta e come farne richiesta

Il vantaggio per l’azienda (come accennato in precedenza), è quello di poter usufruire di liquidità immediata. Per chi gode dell’agevolazione edilizia, il benefit è molto evidente, dato che si ottiene uno sconto in fattura piuttosto grosso.

Lo svantaggio (rispetto alla cessione del credito), sta nella difficoltà di ottenerlo, visto che molte imprese potrebbero esser restie a concedere questo sconto.

Cessione del credito: vantaggi e svantaggi

Evidenziando quest’ultima alternativa, forse sarà più semplice comprendere se è meglio lo sconto in fattura o la cessione del credito. Con la cessione del credito, il primo vantaggio è la facilità di trovare un’azienda disposta ad iniziare i lavori con questa modalità.

Per imprese e aziende edili, questa mossa gli permette di abbassare al minimo i rischi di credito. Le attività a loro volta, potranno cedere il credito a banche ed enti di credito, senza preoccuparsi del credito ceduto.

In via definitiva, se dovessimo dire cos’è meglio tra lo sconto in fattura o la cessione del credito, a primo acchito ci verrebbe da dire la prima, perché rispetto alla cessione del credito, non si perderebbe parte della cifra a causa dei tassi di interesse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA