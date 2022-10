Mehmet Bozkurt, fidanzato Gegia esiste davvero?/ Gf Vip “Oggi scopriremo verità…”

Mehmet Bozkurt, i dubbi sul fidanzato di Gegia

Mehmet Bozkurt, il misterioso fidanzato turco di Gegia, è il nuovo Mark Caltagirone? La domanda sorge spontanea, soprattutto alla luce dello scandalo che ha visto protagonista Pamela Prati. Ma il Grande Fratello Vip ha deciso di vederci chiaro. Lo ha annunciato Alfonso Signorini, che ha spiegato in apertura di puntata che la questione verrà affrontata. “Sarà tutto vero? Questa sera scopriremo la verità”, ha promesso il conduttore. Sui social c’è chi pensa che il fidanzato di Gegia non esista, da qui i paragoni con la coinquilina del Gf Vip.

Gegia nella bufera dopo frasi offensive al Gf Vip/ Per il web ha superato ogni limite

Nelle ultime ore, comunque, Gegia ha parlato del fidanzato Mehmet Bozkurt nella Casa con Carolina Marconi: “Si possono avere due-tre persone nel cuore? Io dico di sì, per me è sempre stato così. Io ho tre persone nel cuore. Due da anni e un altro nuovo”. Ma sui social c’è chi evidenzia le similitudini con il caso Mark Caltagirone.

Gegia contro Antonella Fiordelisi: "Le tirerei uno schiaffo!"/ Nuove accuse, poi la svolta grazie a Pamela

Gegia e il fidanzato Mehmet Bozkurt: “Io lo amo, mi fa sognare”

“Io amo Mehmet. Se parliamo di amore, passione… Se uno mi dice ‘ti amo, ti adoro, amore mio’, come fai a non sentirti bene, poi bello com’è, giovane… Mi sta facendo sognare”, ha proseguito Gegia sul fidanzato Mehmet Bozkurt. Carolina Marconi però evidentemente condivide le perplessità di chi sta trattando il caso sui social: “Ti stai immaginando tutto, non ti devi illudere”, il suo avvertimento. Gegia allora ha spiegato: “Io lo so che è un film”. Vivere una storia da film è una cosa, la finzione però è un’altra cosa. Fanpage, che si era occupato dello scandalo Mark Caltagirone, ha preso in mano anche questa vicenda. Quindi, ha contattato il 43enne turco che Gegia ha presentato come suo fidanzato al Gf Vip. “La conosco”, ha ammesso lui al telefono, rifiutandosi però di rispondere alle domande sulla sua vita privata. Poi è sparito.

LEGGI ANCHE:

Gegia, "Non vedete che lui sta bene?"/ Nuova frase choc contro Marco Bellavia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA