Mehmet Gunsur è Teoman Kayà/ La new entry misteriosa de La compagnia del cigno 2

E’ tutto pronto per l’inizio della seconda stagione de “La compagnia del cigno”, fortunata serie tv in onda su Rai 1, e non mancano di certo le novità. Uno dei volti nuovi è quello di Mehmet Gunsur, famoso attore e modello turco. Il 45enne veste i panni del maestro Teoman Kayà, ex allievo del conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni (Alessio Boni) e della moglie Irene (Anna Valle)…

La compagnia del cigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 11 aprile: chi è Teoman Kayà?

Sulla new entry, interpretata da Mehmet Gunsur, si è soffermata la sceneggiatrice Monica Rametta in conferenza stampa: l’autrice ha rivelato che Kayà è il primo uomo di Irene e nel loro segreto c’è un segreto da scoprire. L’arrivo dell’attore turco è fondamentale per dare alla serie una deriva noir: «E’ stata una sfida immettere nella serie questa deriva senza farla diventare un giallo, ma farla entrare in modo morbido, cercando di fonderla con il racconto. Abbiamo lavorato tanto sulla sceneggiatura».

Anna Valle/ “La Compagnia del Cigno 2? Tornare sul set coi ragazzi è stato commovente”

MEHMET GUNSUR, IL VOLTO NUOVO DE “LA COMPAGNIA DEL CIGNO”

Non ci resta che scoprire cosa cambierà ne “La compagnia del cigno” con l’arrivo di Mehmet Gunsur nella serie, ma questa non è di certo la prima esperienza dell’attore turco con lo spettacolo italiano. Diplomatosi al liceo italiano di Istanbul, il 45enne ha lavorato come modello ed è stato notato dal regista Ferzan Ozpetek, che lo scelse per la parte di Mehmet ne “Il bagno turco”. Un’interpretazione che gli ha portato grande fortuna, considerando che ha vinto anche il premio come Miglior Nuovo Attore all’Ankara International Film Festival. Ma non è tutto: ricordiamo le apparizione ne “L’italiano” di Ennio De Dominicis, “Se chiudi gli occhi” di Lisa Romano e “Matrimoni e altri disastri” di Nina Di Majo. La collaborazione con Ferzan Ozpetek è proseguita: nel 2017 ha preso parte a “Rosso Istanbul”. Archiviato il piccolo schermo, non possiamo dimenticare le apparizioni di Mehmet Gunsur nelle serie tv “Don Matteo” e “Il Papa buono – Giovanni XXIII”.

LEGGI ANCHE:

Alessio Boni/ "La compagnia del cigno 2? Cambio enorme rispetto alla prima stagione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA