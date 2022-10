Mehmet, il fidanzato di Gegia esiste? Barbara D’Urso: “Sì, ho le prove”/ “Ho chiesto un video e lui…”

Barbara D’Urso ha visto il fidanzato di Gegia: “Mehmet esiste, arrivato il video che avevo richiesto”

Gegia torna ospite a Pomeriggio 5 e lo fa dopo aver assecondato la richiesta fattale la scorsa settimana da Barbara D’Urso. La conduttrice, titubante sulla vicenda del fidanzato Mehmet, ha chiesto all’attrice un video in cui l’uomo facesse palesemente il suo nome e le dicesse di amarla. Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 la D’Urso ammette che ciò è avvenuto e che quindi ora ci sono le prove dell’esistenza dell’uomo.

“Io ho le prove, ho visto tutto. Ha anche fatto il video che avevo richiesto!” annuncia Barbara D’Urso in diretta. Poi entra nel dettaglio: “Gegia è stata in camerino da me, mi ha fatto vedere tutti i messaggi e i vocali. Mi ha fatto vedere lui che fa il saldatore, poi mi ha fatto vedere un altro video in cui si fa bello la domenica, tutta una serie di foto…”

Nei video, così come nei messaggi, Barbara D’Urso conferma che Mehmet si rivolge sempre a Gegia e lo fa con affetto: “Io mi sento sola e leggere queste cose qui mi rincuora. Io sono sola”, ammette l’attrice romana. In studio però c’è chi come Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, continua ad avere sospetti su Mehmet e mette dunque in allerta Gegia: “Non è normale che un uomo che vede una donna una volta nella sua vita in un aeroporto ti scriva e ti dica queste cose, io sono molto sospettoso su questa persona. – e conclude – Non vorrei che fosse un manipolatore, tu sei un personaggio pubblico, sei un bocconcino.”

