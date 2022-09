Mehmet, il fidanzato di Gegia uguale a Pierpaolo Pretelli/ Web sotto shock: “Sono la stessa persona!”

Chi è Mehmet, il “fidanzato” di Gegia?

Nella diretta del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera, giovedì 29 settembre, Gegia ha parlato del suo nuovo amore turco, Mehmet. Stando al racconto dell’attrice, i due si sarebbero incontrati solamente una volta in aeroporto: “Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore”. Ma qualcosa non torna. Durante la diretta Giulia Salemi ha rivelato che alcuni utenti di Twitter sono riusciti a trovare Mehmet: “Gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l’ha contattato!”. Si tratta di una invenzione di Gegia? Il caso è aperto e sicuramente non mancheranno nuovi aggiornamenti nel corso delle prossime puntate.

Scoppiato il caso del presunto fidanzato di Gegia, su Twitter si scherza sulla somiglianza tra il misterioso Mehmet e Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e fidanzato di Giulia Salemi. “Plot twist: in realtà Pier è Mehmet”, ha scritto Matteo Evandro Manzini su Twitter, pubblicando una foto che mostra la somiglianza tra i due. La foto è stata mostrata anche durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022 ed è stata commentata con grande ironia da Giulia Salemi, regina della social room: “Ho trovato Maehmet… a Mammt, è uguale! Sono uguali”. Anche Alfonso Signorini ha ironizzato sulla somiglianza: “Senza la barba è Mehmet, capisci? Indagheremo anche su questo”. Sui social gli utenti di chiedono: “Chissà se Giulia Salemi lo vuole dividere con Gegia”.

