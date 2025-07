L'ex componente delle Spice Girl, Mel B, si è sposata per la terza volta. La showgirl, oggi cinquantenne, sogna un futuro sereno con Rory McPhee...

Mel B, l’ex Spice Girl si è sposata per la terza volta con Rory McPhee

Ricordate l’ex Spice Girl, Mel B? Ebbene, la cantante della celebre girl band britannica formatosi nel 1994 si è recentemente sposata con l’hairstylist trentasettenne Rory McPhee a Londra. Una celebrazione a cui – eccetto Emma Bunton – non hanno preso parte le altre componenti storiche della Spice Girl. Assenti quindi Geri Halliwell e Victoria Beckham, ma anche Mel C. Presenti invece i tre figli di Mel B, che hanno accompagnato la madre fino all’altare.

Morta Sophia Hutchins, manager e migliore amica Caitlyn Jenner/ Sarebbe precipitata in un burrone con auto

I figli della showgirl d’altronde vanno d’amore e d’accordo con Rory McPhee e sono felicissimi della storia d’amore che la madre sta vivendo con l’uomo trentasettenne. Sbirciando in rete emerge una curiosità legata all’abito bianco indossato da Mel B, che pare sia stato disegnato proprio da Victoria Beckham. Per Mel B, ricordiamo, si tratta del terzo matrimonio, dopo la “fresca” separazione dall’ex compagno e produttore Stephen Belafonte.

Flavio Ubirti, tentatore Temptation Island fidanzato con una ragazza conosciuta nel reality?/ La segnalazione

Mel B, dalla fine della storia burrascosa con l’ex Stephen Belafonte all’amore per Rory McPhee

L’ex cantante delle Spice Girl, così, sembra aver ritrovato la serenità e voltato pagina anche dalle pesanti accuse che aveva rivolto all’ex compagno. La cinquantenne appare felice e contenta e non si nasconde certo dietro un dito. Sui social appaiono già alcuni scatti del suo matrimonio con Rory McPhee che, a quanto pare, conosceva già da tempo.

Rory, infatti, era compagno di scuola del cugino di Mel, Christian Cooke, quindi la loro conoscenza risale all’infanzia. Come dicevamo il marito della showgirl non fa parte del mondo dello spettacolo e anche per questo motivi molti sono convinti che questa sia davvero la volta giusta per Mel B. I fan infatti sono al settimo cielo e augurano alla coppia un matrimonio duraturo e ricco di emozioni.

Cristina Plevani e la rivelazione su Mirko Vatteroni di Uomini e Donne/ "Ci furono momenti imbarazzanti"