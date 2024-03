Mel B, nuovi dettagli sugli abusi subiti dall’ex marito Stephen Belafonte/ Il libro ‘Brutally Honest’

Mel B, star delle Spice Girl: la cantante torna a parlare degli abusi subiti dall’ex marito Stephen Belafonte

Gli amanti della musica più nostalgici sicuramente ricorderanno Mel B e le sua performance con le iconiche Spice Girl, vero e proprio fenomeno internazionale ridosso degli anni 2000. La cantante è però di recente balzata al novero della cronaca per questione che esulano dal successo sui palcoscenici di tutto il mondo e dei fasti di un tempo; come riporta La Repubblica, è prossima all’uscita una versione ampliata della sua autobiografia del 2028, Brutally Honest.

La notizia del seguito dell’autobiografia – Brutally Honest – di Mel B incuriosisce per un fattore che riguarda la sua vita privata e sentimentale emerso proprio di recente. La cantante aveva infatti raccontato alla Bbc degli abusi subiti dal suo ex marito – Stephen Belafonte – parlando sia di questioni fisiche che emotive ma sottolineando il peso degli abusi finanziari subiti durante il tortuoso percorso di separazione.

Mel B, dagli abusi domestici alla separazione ‘onerosa’ dall’ex marito Stephen Belafonte

Come riporta il portale, Stephen Belafonte – ex marito di Mel B – ha sempre rispedito al mittente le accuse della cantante. Nonostante ciò, la componente delle Spice Girl ha deciso di dare seguito ai racconti fatti sia in passato che più di recente. Nello specifico, la cantante è pronta a lanciare sul mercato il seguito dell’autobiografia scritta nel 2018, Brutally Honest.

L’obiettivo di Mel B – come spiega La Repubblica – sarebbe quello di aggiungere ulteriori dettagli nel merito della sua vita privata e degli abusi domestici subiti, al fine di offrire un monito e un supporto per chi vive le medesime sofferenze. Il divorzio da Stephen Belafonte risale al 2017, con annesso pagamento all’ex marito di ben 350 mila dollari ai quali sono da aggiungere altri 5 mila dollari al mese per il mantenimento della figlia Madison.

