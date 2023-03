Mel B: “Pensai al suicidio per colpa del mio ex marito”/ Ex Spice Girl: “Denunciare!”

Mel B, l’ex Spice Girl testimonial di Women’s Aid, associazione che si occupa degli abusi domestici subiti dalle donne, è intervenuta sulle colonne del quotidiano “The Sun” a margine della Giornata internazionale dell’8 marzo, dedicata all’universo femminile. L’artista e attivista ha dichiarato: “Se cinque anni fa mi aveste detto come sarebbe cambiata la mia vita, non vi avrei creduto. Nel mettere insieme il mio libro, ‘Brutally Honest’, con la mia amica, la scrittrice Louise Gannon, ho fatto i conti con la mia esperienza di controllo coercitivo. A dire il vero, non mi ero nemmeno resa conto di vivere una relazione simile. Non ero a conoscenza di questa espressione, né del suo significato. Sapevo solo che la mia vita era a pezzi, ero isolata dalla mia famiglia e dai miei amici, non avevo fiducia in me stessa ed ero sull’orlo del suicidio per via di quest’uomo (l’ex marito, ndr) che credevo mi amasse. Finalmente sono stata ascoltata e creduta e ho detto la mia verità. Grazie a ‘The Sun’, che mi ha portato da Women’s Aid”.

Mel B, dopo essere entrata in contatto con il sodalizio, ha scoperto quanto la sua storia potesse essere d’aiuto per altre donne e recentemente ha lanciato una sfida al premier britannico, Rishi Sunak: quella di impegnarsi nella violenza contro le donne. “È mio dovere alzarmi in piedi e garantire che le nostre voci siano ascoltate in ogni stanza in cui si prendono decisioni sulla vita delle donne e dei bambini. La violenza contro le donne dovrebbe essere una priorità per qualsiasi politico di questo Paese”, ha aggiunto la cantante.

MEL B: “C’È UN’EPIDEMIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE, SERVE UN CAMBIAMENTO DI MASSA”

Nel prosieguo del suo discorso sulle colonne del “Sun”, Mel B ha spiegato come quella della violenza sulle donne sia una vera e propria “epidemia“ e ci sia il bisogno “di un cambiamento massiccio nelle aule scolastiche, nelle scuole e nei centri di accoglienza. I bambini devono essere educati, i tribunali familiari devono essere riformati. I medici, la polizia e i terapeuti devono essere formati per comprendere ogni aspetto dell’abuso. Ci sono molte cose positive che stanno accadendo, tra cui una migliore protezione nell’ambito del Domestic Abuse Act, anche se dobbiamo estenderla a tutte le donne, comprese quelle immigrate, stiamo assistendo a progressi concreti”.

Mel B ha concluso dicendo: “Possiamo porre fine agli abusi solo insieme. Quindi fatevi avanti e fate quello che potete, parlate e fate sentire la vostra voce. Rimanere in silenzio mantiene le cose invariate e fa prosperare l’abuso”.











