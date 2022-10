Mel B si sposa con Rory McPhee?/ “Dopo le violenze ho ritrovato fiducia negli uomini”

Mel B, sta per sposare Rory McPhee: l’indiscrezione della stampa estera

Mel B, nome d’arte di Melanie Brown, secondo l’indiscrezione del The Sun, starebbe per convolare a nozze con l’hair-stylist Rory McPhee. Il tabloid si avvale di fonti vicine alla ex cantante delle Spice Girls che confermerebbero il matrimonio imminente: “Lui si è inginocchiato davanti a lei, che è scoppiata in lacrime”.

A quanto pare, la proposta sarebbe avvenuta a Cliveden House, un lussuoso hotel vicino a Londra. Stando alla stampa estera, l’hair-stylist ha regalato a Mel B un anello del valore di 100 mila euro con un diamante centrale dal taglio a pera e tanti piccoli diamanti incastonati intorno. Il tabloid, tradotto da Vanity Fair, riporta anche le parole di un insider: “Rory è un ragazzo con i piedi per terra, che ha lavorato duramente per costruirsi la propria attività. È il migliore amico del cugino di Mel e si è preso il tempo necessario per capire quello che lei ha passato“.

Mel B e le violenze subite dall’ex marito Stephen Belafonte

La notizia del presunto matrimonio tra Mel B e Rory McPhee assume ancora più significato, considerando il doloroso passato dell’ex Spice Girls. La cantante è stata vittima di violenza e abusi da parte dell‘ex marito Stephen Belafonte, con cui rimasta sposata per dieci anni.

Mel B, in un’intervista al The Guardian tradotta da Vanity Fair, afferma: “Ho provato ad andarmene sette volte, quindi potete immaginare quanto fossi disperata in quel periodo. Non avevo nessun posto dove andare, non avevo la mia carta di credito, non avevo un’auto. Stavo male, ero sull’orlo dell’autodistruzione“. La cantante ha ammesso di aver tentato il suicidio: “Ho capito però che il suicidio non era la risposta, dovevo fare i conti con la mia vita. E per fortuna, oggi, posso raccontare la mia storia. “Poi conclude: “Dopo anni di abusi, è incredibilmente difficile fidarsi ancora di un uomo. Ma Rory, premuroso e affidabile, ha convinto Mel a fidarsi di lui. E a credere di nuovo nell’amore”.

