Mel B (Spice girls): “Non denuncerei abusi domestici”/ “Non mi fido della polizia”

Mel B, nome d’arte della pop star Melanie Brown, diventata famosa come componente della band Spice Girls, in una recente intervista rilasciata alla BBC ha ammesso che, da vittima di abusi domestici, non è sicura che chiamerebbe la polizia per denunciarlo, temendo che non sarebbe presa sul serio. Una dichiarazione sicuramente forte, che mirava da un lato a mettere in luce un problema della giustizia, e dall’altro a chiedere soluzioni concrete affinché le donne si stentano tranquille a denuciare.

Tananai: "Ho dormito in una stazione"/ "Le critiche? Mi hanno fatto molto male"

Mel B, inoltre, ha sempre fatto dell’attivismo contro gli abusi domestici una vera e propria bandiera, segnata da una violenta relazione con il produttore americano Stephen Belafonte che è riuscita a chiudere dopo anni di sofferenza. Secondo l’attivista, è importante che le Forze dell’ordine siano istruite a riconoscere i “segni rivelatori” degli abusi. “Non chiamerei la polizia“, ha detto Mel B parlando degli abusi, “perché non saprei se la prenderebbero sul serio, non mi fido“, chiedendo poi una riforma del sistema giudiziario. Secondo lei, gli abusi sono diventati una vera e propria “epidemia”, che starebbe colpendo “persone sempre più giovani”, come “i bambini che hanno appena iniziato il percorso nella loro intimità”.

Marina Occhiena: "Califano portava le rose a mia madre"/ "Lei quasi svenne"

Mel B, gli abusi e l’attivismo

Parlando sempre nell’ambito del programma News Night della BBC, Mel B ha parlato a lungo degli abusi che ha subito in passato da Stephen Belafonte. Un matrimonio iniziato nel 2007 e durato ben 10 anni, del quale la cantante denuncia abusi sistematici da parte del marito, con il quale nel 2017 ha divorziato ufficialmente, che di contro nega tutte le accuse della ex moglie.

Parlando con la BBC, Mel B ha raccontato che le Spice Girls erano a conoscenza degli abusi che subiva, seppur lei non ne avesse mai parlato apertamente. “Ero molto brava a nascondere le cose, specialmente qualsiasi cosa avesse a che fare con il mio allora marito, e cosa stavo subendo a casa”. “Dovrò sempre convivere con quello che mi è successo”, ha raccontato Mel B, parlando per esempio della difficoltà di scegliersi i vestiti, “sono abituata a sentirmi dire cosa indossare in modo così aggressivo che sono cose a cui non pensavo più”, oppure anche di guidare, “non ero autorizzata mel b ho dovuto imparare di nuovo tutto da capo”.

Arisa: "Usata come un Bancomat"/ "Non farò un porno, Rocco Siffredi solo un amico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA