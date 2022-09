Mel C choc, abusata prima del primo live con le Spice Girls/ “Mi sentivo vulnerabile”

Mel C racconta la violenza subita prima del debutto live con le Spice Girls: la rivelazione in un podcast

É una Mel C inedita e piuttosto provata quella che racconta, a distanza di molti anni dall’accaduto, la violenza di genere subita il giorno prima del suo primissimo concerto con le Spice Girls. Il membro “sporty” delle Spice Girls rivela l’abuso subito in occasione del nuovo appuntamento del podcast di Elizabeth Day,

“How to fail”, “come fallire”. La popstar racconta, nello specifico, di essere stata abusata sessualmente nel lontano 1997, anno in cui le Spice Girls si imponevano come la promessa per antonomasia tra le girlband più influenti del Pop di sempre. L’avvenuto accadeva nel mezzo della sessione di un massaggio a cui stava lasciandosi andare Melanie, mentre soggiornava un albergo in Turchia, in vista del live show che avrebbe fatto da trampolino di lancio verso il firmamento delle stelle più luminose dell’industria musicale.

In occasione della sua partecipazione via podcast, la cantante quindi ricorda il terribile momento, e in merito, come riprende FanPage, lei afferma: “Mi sono sentita violata, vulnerabile, in imbarazzo. Poi, mi sono sentita insicura. Ho capito bene quello che è successo? Ero in un ambiente in cui è normale togliersi i vestiti davanti a un professionista”.

La lotta di Mel C contro l’anoressia

Ma non é tutto. Perché, inoltre, nella sua testimonianza choc Mel C rivela come mai lei non abbia denunciato a suo tempo l’accaduto, di cui tratta il suo libro pubblicato nel 2022, “Who I am“, parlando dell’accaduto come di una “mild version of a sexual assault“, ovvero come di un episodio di abuso di media gravità riconducibile quindi ad un qualsiasi tipo di contatto non consenziente : “Non volevo mettermi a fare storie e non avevo il tempo materiale per affrontare ciò che era successo -rivela la Spoty-Spice, ammettendo quindi quanto sia stata turbata per anni da quel brutto ricordo-. Un giorno però mi sono svegliata e ho ricominciato a pensarci. Mi dicevo: “Non ho mai pensato di inserire questo episodio nel libro, mi sono chiesta: ‘Vuoi davvero rivelarlo?’.”. Poi, la svolta della Sporty-Spice, che decide di denunciare l’accaduto, non solo per liberarsi di quel brutto ricordo ma anche per condividerne la liberazione con chiunque possa rivedersi nelle sue vesti, in un invito che esorta tutti a denunciare gli abusi: ” E poi ho capito quanto fosse importante per me affrontare finalmente questa cosa e metabolizzarla. È un fatto che ha influenzato la mia vita, anche se ho deciso di nasconderlo e, sono sicura, che la stessa cosa sia accaduta a tanti altri”.

Nel libro autobiografico, inoltre, Mel C scrive anche della sua lotta contro l’anoressia, che l’ha vista in sfida contro se stessa soprattutto negli anni più lucenti del fenomeno pop che lei ad oggi rappresenta: “Mi ero imposta regole restrittive sul cibo e facevo sempre più esercizio al punto da diventarne ossessionata. Sono andata avanti così per anni, ho perso così tanto peso che sono diventata anoressica e il ciclo si è fermato”.











