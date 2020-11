Melancholia, Gruppi/ “Blood Money” di Poppy per il secondo live di X Factor 2020

Melancholia pronti per Blood Money di Poppy per il secondo live di X Factor 2020

Melancholia canteranno Blood Money di Poppy nel secondo live di X Factor 2020 al grido di ‘confermarsi ogni volta è difficile ma stupire è ancora più difficile’. I tre sono pronti ad allenare il pubblico a qualcosa che cambia continuamente ma siamo sicuri che anche questa volta sapranno colpire positivamente? Durante le prove viste in settimana nel Daily, la band si è lasciata andare ad un sound davvero molto estremo, che picchia duro sul pubblico e anche sulla vocalist che alla fine si butta a terra quasi svenuta. La performance ha già lasciato senza parole Manuel Agnelli che li trova davvero molto avanti nel suono, questo basterà a convincere il pubblico anche questa volta dopo il successo di Leon che già sta scalando le classifiche?

Melancholia spaccano con Leon

I giudici sono contenti del gruppo che è sicuramente il fiore all’occhiello di questa edizione di X Factor 2020. Dopo la loro straordinaria esibizione di giovedì scorso, Emma Marrone ha confermato quello che pensava di loro chiedendo un pass a vita per tutti i loro concerti e addirittura Alessandro Cattelan si è accodata a lei chiedendo di essere il suo ‘più uno’ per accompagnarla ai concerti. La band di Foligno riesce sempre a stregare tutti e non solo grazie ai suoni di Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli, ma soprattutto grazie alla voce di Benedetta Alessi che continua a catalizzare l’attenzione di tutti. Dopo la loro esibizione, Mika ha voluto rimarcare la credibilità del gruppo al grido di ‘Siete un corpo solo, solari e magnetici’ e questo non si vede spesso nelle band. Hell Raton ammette di non poter far altro che guardare Benedetta rimanendo incollato a lei per tutto il tempo anche se i ragazzi dietro non fanno da cornice bensì sono un valore aggiunto alla sua voce. Manuel Agnelli alla fine si complimenta con loro e per il loro essere eccellenti senza mai strafare. Come andrà questo secondo live per loro?



