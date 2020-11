Melancholia/ Pronti a diventare gli Idols, Agnelli: “Mi divertite e..”(X Factor 2020)

Melancholia, pronti a diventare gli Idols nel terzo live di X Factor 2020

Manuel Agnelli ha perso I Manitoba e di questo è molto dispiaciuto forse perché lui stesso non è riuscito a metterli a fuoco e proprio parlando di loro ha incontrato le sue band questa settimana e, in particolare, i Melancholia che si sono detti davvero dispiaciuti per la loro uscita dal programma. Ma poi il registro cambia e il giudice annuncia che la sua band porterà sul palco gli Idols nel terzo live di X Factor 2020 e non un altro inedito. Manuel conferma che i Melancholia sono l’evento di questa edizione invitandoli a tenere l’asticella alta anche se non è semplice: ‘Siamo partiti a mille e ora bisogna arrivare a duemila, ogni volta che andiamo in scena dovremo fare qualcosa di più bello e importante’. Il loro giudice continua a ribadire che la band ha doti musicali straordinarie e scrive bene e non dei brani già sentiti ma sempre qualcosa di nuovo. Riguardo a Benedetta poi dice che “lei va oltre tutto” con la sua voce e l’obiettivo di questo terzo live è quello di portare contemporaneità e freschezza e la band di Foligno conferma che il loro obiettivo è quello di prendere il nuovo è farlo loro e renderlo ancora più nuovo. Ci riusciranno anche questa volta?

I Melancholia vincono tutto con BloodMoney

Nella puntata di giovedì scorso, i Melancholia hanno portato sul palco Bloodmoney con un’esibizione da cui è davvero stato difficile staccarsi e non solo a livello sonoro ma anche di messa in scena con Benedetta pronta a ballare e poi morire (o quasi) in uno specchio d’acqua. Una bomba di energia ha travolto il pubblico presente in studio e anche i giudici a cominciare da Emma Marrone che da sempre li prende come esempio anche per giudicare gli altri gruppi. La salentina è tornata a parlare della loro personalità, il loro marchio di fabbrica che sta su tutti i pezzi che portano ai live anche quando non si tratta di loro inediti: ‘Avete ingoiato e digerito un pezzo di un altro alla grande’, poi si complimenta con loro perché in grado di fare intrattenimento. Segue anche Mika che etichetta il loro lavoro come incredibile anche se lui solitamente non ascolta questo genere di musica. Hell Raton si complimenta con loro e poi li invita a contattare Garrone perché convinto che siano ‘perfetti per quell’immaginario’. Manuel Agnelli, infine, non può che gioire per i suoi gioiellini e che lo stanno facendo divertire e gongolare in queste settimane.



