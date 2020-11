Melania e Donald Trump prossimi al divorzio?/ “Quando lasceranno Casa Bianca lei…”

Melania Trump e Donald potrebbero divorziare ora che il tycoon non è più presidente degli Stati Uniti. No, non è una notizia certa e ufficiale, ma sono molti quelli convinti che le strade dei due si separeranno dopo l’esperienza alla Casa Bianca di The Donald. La coppia è legata da 16 anni e a breve dovrebbe tornare presso la lussuosissima residenza della Trump Tower in quel di Manhattan, ma la convivenza potrebbe durare poco. Stando a quanto riferito da Omarosa Maigault Newman, ex assistente del commander in chief in uscita: “Melania – le sue parole riportate dall’Hunffington post – sta contando i minuti dall’uscita del marito dalla Casa Bianca così da poter divorziare”. La Newmann è l’autrice del libro Unhinged in cui ha appunto svelato i retroscena del matrimonio fra Melania e Donaldo: “Se Melania lo facesse mentre è ancora in carica – ha aggiunto – lui troverebbe un modo di punirla”.

MELANIA E DONALD TRUMP PROSSIMI AL DIVORZIO? C’E’ CHI LA PENSA DIVERSAMENTE…

Spesso e volentieri Donald Trump è apparso decisamente gelido nei confronti della sua Melania nei quattro anni di presidenza, ma i due hanno proseguito la loro unione come se nulla fosse, e la signora Trump ha sempre commentato il suo rapporto con il miliardario americano parlando di “stupenda relazione” (ricordiamo che i due non dormono assieme, e che Melania ha 26 anni in meno rispetto al marito). Anche per questo non tutti sono d’accordo con l’indiscrezione dell’imminente divorzio, come ad esempio Stephanie Winston Wolkoff, ex-amica intima di Melania e braccio destro nella East Wing, che invece ha spiegato: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”. Anche la Wolkoff ha pubblicato un libro “Io e Melania”, che aveva scritto assieme alla moglie del presidente, e in cui veniva svelato che l’ex modella dell’est Europa aveva ottenuto un accordo post-matrimoniale per garantire al figlio Barron la giusta quota dell’eredità.



