Melania e Viola, ex e figlia Marco Ligabue/ “Mi è sempre piaciuto essere un padre ma anche un amico”

Marco Ligabue sarà ospite della puntata odierna a La volta buona di Caterina Balivo, dove si sbottonerà di più sulla sua carriera e vita privata. Il fratello minore del più noto Luciano Ligabue è da sempre molto riservato sui suoi affetti è, dunque, molto difficile ricavare informazioni sull’ ex Melania e la figlia Viola.

Il cantautore ha avuto una relazione duratura con l’ex Melania, una donna sarda alla quale è stato sentimentalmente legato per diversi anni. Dal loro amore è nata la figlia Viola, poi la coppia ha deciso di separarsi andando per strade diverse. Ligabue ha ritrovato successivamente l’amore a fianco di una nuova donna che lo ha reso padre per la seconda volta del piccolo Diego.

Ex e figlia di Marco Ligabue: “Con Viola ho un rapporto stupendo”

Il cantautore è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, preservando la privacy dei suoi affetti più cari. Per questo non ci sono informazioni sull’ex di Marco Ligabue, Melania, ma l’artista si è esposto di più sulla figlia Viola e il secondogenito Diego avuto con la sua attuale compagna.

“Con Viola, che ha sedici anni, ho un rapporto stupendo. Mi è sempre piaciuto essere un padre ma anche un amico. Mi racconta tutto, dalle sue amicizie ai primi flirt, passando anche per qualche bicchiere di troppo. Questo rapporto molto aperto e sincero è proprio quello che volevo. Mi piace questa complicità tra di noi. Diego, che ha un anno e mezzo, lo sto spupazzando, vuole toccare le chitarre ed alcune le ho dovute sacrificare. Quindi anche Diego ha il rock nel sangue. “Le premesse ci sono tutte” ha dichiarato Ligabue parlando dei figli.

