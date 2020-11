Chi è Melania Trump? Sicuramente la First Lady d’America non ha bisogno di presentazioni perché ormai da anni la vediamo al fianco del Presidente degli Stati Uniti, prima come sua spalla nella corsa alla Presidenza e poi alla Casa Bianca. Anche in questi mesi è stato lo stesso con la corsa Bis alla Presidenza per Trump, ma non tutti sanno che la First Lady no è sempre stata solo la moglie di Donald Trump. Il suo nome all’anagrafe è Melanija Knavas germanizzata poi Melania Knauss e solo dopo il matrimonio con il ricco magnate è diventata poi Melania Trump. Classe 1970, la 45esima First Lady d’America ha intrapreso la modella a 16 anni e due anni dopo ha firmato il suo primo contratto con un’agenzia di Milano lasciandosi alle spalle il suo Paese, la Slovenia, dove è nata e dove ha studiato architettura all’Università di Lubiana ma senza mai conseguire un formale titolo.

Melania Trump, moglie di Donald, dalle passerelle al posto di First Lady d’America

Melania Trump parla cinque lingue (lo sloveno, il serbo, il tedesco, l’inglese e il francese), ha lavorato come modella per ben dieci anni posando per le grandi case di moda e dividendosi tra Milano e Parigi, fino a quando nel 1996 è sbarcata negli Usa dove è stata associata anche alla Trump Model Management, e dove ha conosciuto l’attuale marito. Il loro primo incontro è stato due anni dopo, nel 1998, alla settimana della moda newyorkese, e l’anno seguente il loro rapporto è sulla bocca di tutti e nel 2004 diventa ufficiale. Nel 2005 Melania Trump diventa la moglie di Donald e nel 2006 dalla loro unione nasce Barron William.



