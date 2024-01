Melania Trump, morta la mamma Amalija Knavs/ Aveva 79 anni, era malata da tempo

Lutto in casa Trump: la mamma di Melania, moglie di Donald, è morta. La donna, come riferisce Vanity Fair, si chiamava Amalija Knavs ed aveva 78 anni e l’annuncio è stata data dall’ex first lady attraverso un post pubblicato sulla sua pagina X, ex Twitter: «È con profonda tristezza – ha scritto – che annuncio la scomparsa della mia amata madre, Amalija». Melania Trump ha aggiunto e concluso: «Amalija Knavs era una donna forte che si è sempre comportata con grazia, calore e dignità. Era completamente devota a suo marito, alle figlie, al nipote e al genero. La sentiremo mancare in modo smisurato e continueremo ad onorare e amare la sua eredità».

In occasione della recente festa di capodanno 2024 che si è tenuta nella tenuta di Mar-a-Lago di Donald Trump, candidato alle presidenziali Usa 2024, Melania Trump non c’era e l’ex presidente aveva spiegato ai presenti che la moglie stesse assistendo la madre, Amalija Knavs: «Melania – aveva detto dieci giorni fa il tycoon – grande first lady, così popolare, amata dalla gente, ora è in ospedale con sua madre. Che è molto malata, ma spero si riprenda. Ma è dura, è molto dura. Vogliamo solo augurare ad Amalija di guarire il più rapidamente possibile».

MELANIA TRUMP, MORTA LA MAMMA AMALIJA KNAVS: IL RAPPORTO STRETTO CON IL NIPOTE

Nel corso della presidenza di Trump entrambi i genitori di Melania, ricorda ancora Vanity Fair, avevano acquisito la cittadinanza statunitense, e avevano anche vissuto a lungo presso i piani superiori della Casa Bianca, costruendo anche un rapporto molto stretto con il noto manager texano, e il loro nipote Barron Trump. Nel contempo Melania ha sempre mantenuto un forte legame con madre e padre.

Quest’ultimo, Viktor Knvas, ha 79 anni e negli ultimi anni ha vissuto assieme alla moglie presso Mar-a-Lago, dove riesedono anche l’ex first lady e l’ex presidente. «Amalija ha un ottimo rapporto con Melania e con Barron. La adorano. È altruista e si prende cura della famiglia», aveva raccontato una fonte vicina alla famiglia, parlando con People. Pare che il nipote in particolare avesse un legame molto stretto con la nonna: «Ci sono stati momenti in cui Barron è stato più con i suoi nonni che con Melania, e molto più che con Donald».

