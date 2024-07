Melania Trump su attentato a Donald: “Un mostro voleva eliminare mio marito”/ “Basta odio, alimenta violenza”

Melania Trump rompe il silenzio e parla per la prima volta dall’attentato al marito con un comunicato pubblicato sui social. Quello dell’ex first lady è un appello agli americani affinché mettano da parte le differenze politiche e riconoscano i leader come esseri umani con una famiglia. “Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia vita e quella di Barron erano sull’orlo di un cambiamento devastante“, ha scritto la moglie di Trump. Inoltre, ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti dei “coraggiosi agenti dei servizi segreti e alle forze dell’ordine che hanno rischiato la propria vita per proteggere mio marito“.

Per quanto riguarda l’attentatore, la moglie di Trump lo definisce “un mostro” che “ha riconosciuto mio marito come una macchina politica disumana“, quindi ha provato a “eliminare la passione di Donald, la sua risata, l’ingegno, l’amore per la musica e l’ispirazione“. Melania Trump lamenta il fatto che gli aspetti più importanti della vita di suo marito, la sua sfera umana, siano stati “sepolti sotto la macchina politica“. Poi l’appello: “Sto pensando a voi, ora, miei concittadini americani. Siamo sempre stati un’unione unica. L’America, il tessuto della nostra gentile nazione è a brandelli, ma il nostro coraggio e il nostro buon senso devono risalire e riportarci insieme come una cosa sola“.

L’APPELLO DI MELANIA TRUMP AGLI AMERICANI: “BASTA ODIO CHE ALIMENTA VIOLENZA”

Donald Trump viene definito da sua moglie Melania “l’uomo generoso e premuroso” che l’ha accompagnata “nei momenti migliori e in quelli peggiori“. L’ex first lady, che potrebbe tornare a esserlo in caso di vittoria del marito alle elezioni presidenziali Usa, ha invitato gli americani a “elevarsi al di sopra dell’odio, del vetriolo e delle idee sempliciotte che accendono la violenza“. Melania Trump ha evidenziato l’importante del rispetto e della famiglia: “Possiamo realizzare di nuovo questo mondo. Ognuno di noi chiede di riaverlo. Dobbiamo insistere affinché il rispetto riempia la pietra angolare delle nostre relazioni, di nuovo“.

Inoltre, la moglie di Donald Trump ha ringraziato coloro che l’hanno contattata “per aver ricordato che ogni singolo politico è un uomo o una donna con una famiglia amorevole“. Infine, ha espresso le sue condoglianze “alle famiglie delle vittime innocenti che ora soffrono per questo atto atroce“. Melania Trump, comunque, dovrebbe fare una rara apparizione pubblica e partecipare alla convention, anche se non è previsto un suo intervento.













