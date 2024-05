Melanie Francesca e Grazia Sambruna, chi sono?/ “Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Si ma..”

Grazia Sambruna e Melanie Francesca, chi sono? Nel cast fisso di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Ritorna in grande stile Piero Chiambretti sulla Rai da cui mancava da cui mancava da 15 anni con il suo nuovo programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi nato, per sua stessa ammissione, ‘sulle cenere di CR4-La Repubblica delle Donne. Nel cast vi sono nomi noti come Costantino Della Gherardesca ma anche personaggi meno conosciuti come Grazia Sambruna e Melanie Francesca chi sono?

Grazia Sambruna è una giornalista del Corriere. it nota per le sue pagelle. In passato si è contraddistina per una feroce litigata con Elisabetta Gregoraci a Tv Talk (quest’ultima aveva totalemente frainteso una sua frase) e per aver avuto un accesso botta e risposta sui social con Fabio Balsamo. Melanie Francesca è, invece, una scrittrice con all’attivo 18 libri pubblicati tra cui L’Occidentale, La Donna perfetta, L’angelo and Il Maestro.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: nel cast fisso Grazia Sambruna e Melanie Francesca

Presenza fisse del programma di infotainment di Piero Chiambretti, chi è Grazia Sambruna? Una descrizione di se l’ha fornita la stessa giornalista in modo ironico e sarcastico. Di lei si sa che è circa 30 anni ed è laureata in Lettere Moderne. Nel 2012 entra nel mondo della comunicazione tra giornalismo online, radio ed ideazione di format per la tv sia Mediaset che Rai. Oggi è una firma del Corriere della Sera ed anche di altri siti come MowMag.it

Invece, chi è Melanie Francesca? Non si conoscono nel dettaglio informazione sulla sua vita privata, si sa solo che è sposata ed ha due figli. Più noti sono, ovviamenti, i libri pubblicati per Rizzoli. Come personaggio televisivo è apparsa spesso in salotti televisivi come il Maurizio Costanzo Show ed il programmi di Piero Chiambretti. Entrambe si sono definite: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Si ma non sempre”

