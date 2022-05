Melanie Francesca/ “Ne Il Maestro la mia autobiografia, ho cenato con Bill Gates e…”

Melanie Francesca e l’ultimo romanzo Il Maestro

La scrittrice Melanie Francesca è intervenuta ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro, nella parte finale dell’appuntamento di oggi 5 maggio. Melanie ha colto l’occasione per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Il Maestro” edito da Cairo Editore. La stessa scrittrice ci ha reso partecipi della trama del suo nuovo romanzo che chiude la trilogia iniziata con il volume L’Occidentale: “Questo libro è ambientato nel lockdown del 2020, quando Anna, la protagonista, con i suoi due bambini va ad Abu Dhabi dal marito perché stanno chiudendo tutti gli aeroporti per passare insieme questo lockdown”, ha svelato.

Ad Abu Dhabi però la situazione è molto più “futurista” rispetto a quanto accaduto in Italia: “Ci sono questi droni che la sera scendono dal cielo come grossi insetti, ci sono le sirene del coprifuoco che suonano nel cellulare alle 8 di ogni sera per avvisarti che è l’ora di stare in casa e poi c’è il braccialetto elettronico che ti mettono in aeroporto quando arrivi”, ha aggiunto, soffermandosi sulla trama.

Melanie Francesca spiazza: “A cena con Bill Gates”

Nonostante questa situazione così oppressiva che emerge dalla storia del romanzo di Melanie Francesca, “Il Maestro”, la protagonista inizia a riflettere sul futuro: “Si immagina nel 2080, ormai vecchia, in una società dove questa digitalizzazione ha preso ormai il posto della nostra vita”.

Anche la scuola in questi due anni è in fin dei conti cambiata. Incalzata da Manila Nazzaro, l’autrice ha confermato di aver romanzato una vita che le appartiene: “E’ ormai un’autobiografia autorizzata”, ha commentato sorridendo. Anche lei mamma di due ragazzi, Melanie ha svelato di raccontare anche il punto di vista dei suoi figli: “La felicità non è più autorizzata neanche per chi se la potrebbe permettere”, ha commentato, trovando d’accordo l’ex Miss Italia. A detta di Melanie Francesca, probabilmente la pandemia andrà ancora avanti a lungo, almeno stando a quanto svelato da Bill Gates, ed a tal proposito ha aggiunto: “Che poi io ho cenato con Bill Gates”, lasciando tutti a bocca aperta, “Sembra un eterno studente”, si è lasciata ancora scappare, promettendo che sarebbe tornata a raccontare con calma tutti i particolari della cena.

