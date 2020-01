Melanie Griffith, ex moglie di Antonio Banderas/ “Non si sposerà mai più, ma…”

Melanie Griffith, l’ex moglie di Antonio Banderas, è in un periodo felicissimo. Lo dicono le sue amiche più care al settimanale americano Closer Weekly. E, se consideriamo la sua forma smagliante alla premiere del musical The Last Ship non possiamo che esserne convinti anche noi. L’ex di Banderas, che sarà presente come ospite speciale nella puntata del 25 gennaio 2020 di C’è Posta Per Te, sembra essere entrata in un momento zen della sua vita: “Fa yoga insieme alla sua amica Kris Jenner – madre delle milionarie sorelle Kardashian, recita, lavora e presenzia a tutti i suoi meeting”. Insomma, nonostante l’età vada avanti, l’attrice ora ha 62 anni, la sua vitalità sembra ritornare a quando era giovane. Sempre secondo la fonte vicina a lei, è tutto merito dell’ottimo cibo e dell’attività fisica: “È in un momento di positività e tranquillità mentale assoluta”, ha rivelato la fonte. Insomma, niente a che che vedere con Antonio Banderas, che sembra esser tornato a provare qualcosa di tenero nei suoi confronti, anche se in termini amichevoli.

Melanie Griffith non pensa più ad Antonio Banderas

La loro storia d’amore si è conclusa tanto tempo fa. I rancori sono stati messi da parte ma anche l’amore, a quanto pare, almeno da parte di Melanie Griffith. Se Antonio Banderas ha trovato una persona con cui condividere la sua vita privata, la Griffith è invece sicura di non volersi innamorare più: “Passa tanto tempo con la madre e con i figli. Ogni tanto però esce, così occasionalmente. È molto aperta. Ma sicuramente non si sposerà mai più.” O almeno così pensa lei, rivela la fonte: “Sono convinta che se dovesse incontrare la persona giusta, magari potrebbe cambiare idea”. Anche l’attrice si è espressa sulla questione, confermando di non uscire con nessuno attualmente: “Penso che le cose debbano venire da sole. Così sarà semplicemente fantastico. Altrimenti cosa dovrei fare? Usare Tinder?”.

