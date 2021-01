Melanie Leis, ex compagna Kelly McGillis/ La Charlie di Top Gun e il suo coming out

Melanie Leis è la moglie di Kelly McGillis, quest’ultima nota per aver recitato il ruolo di Charlie in Top Gun film in onda stasera su Italia 1 dalle 21.20. La McGillis ha un passato molto travagliato con uno stupro alle spalle oltre a due matrimoni e due divorzi. La donna si era sposata prima con Boyd Black, un matrimonio durato dal 1979 al 1981, e poi successivamente con Fred Tillman un venditore di yacht, con cui rimase dal 1989 al 2002. Insieme a quest’ultimo ebbe le sue due figlie Kesley Lauren nel 1990 e Sonora Ashley nel 1993. Subito dopo però Kelly si è resa conto che si era resa conto di amare una donna, quella Melanie Leis con la quale poi la relazione è terminata dopo due anni. Il coming out è arrivato nel 2009 e da allora non ha più avuto nessuna storia quantomeno ufficiale.

Melanie Leis, ex compagna Kelly McGillis: quando era una sex symbol

Quando Kelly McGillis ha svelato di essere lesbica, a fronte della storia con l’ex compagna Melanie Leis, la donna ha dato un dolore a chi negli anni ottanta era poco più che adolescente. La sua Charlotte Blackwood di Top Gun era un vero e proprio sex symbol. Da allora sono passati ben 35 anni e la donna oggi ne ha 63 rispetto ai 29 di quando ha recitato nel film con Tom Cruise. Con i capelli mossi e uno sguardo che catturava era veramente bellissima e anche oggi quello sguardo non è cambiato nonostante le primavere siano passate. Al momento non sappiamo se viva una relazione anche perché è un po’ sparita dalla circolazione. L’ultima apparizione risale infatti al 2017 quando ha recitato nel film Madre di ogni segreto.



